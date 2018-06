Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország, mint az olaszok 2010-ben és a spanyolok 2014-ben?","shortLead":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország...","id":"20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debf158-cd38-48c1-90e0-1182e6ecd7b8","keywords":null,"link":"/sport/20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","timestamp":"2018. június. 23. 12:30","title":"A nap meccse: Németországnak ma elkezdődik az egyenes kieséses szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője most reagált a mondatra, nem nehéz kitalálni, hogy mit.","shortLead":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket...","id":"20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54038afc-5918-4887-aeef-8bb4d0557b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","timestamp":"2018. június. 22. 18:03","title":"Jávor Benedek is beszállt a Szanyi-féle hülyézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","shortLead":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","id":"20180623_Orosz_metrokocsik_megsem_felujitottak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf3e691-e65c-4cb3-aadb-109d5ece1553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Orosz_metrokocsik_megsem_felujitottak","timestamp":"2018. június. 23. 11:59","title":"Orosz metrókocsik: mégsem felújítottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, egy hét múlva már 445 millió forintos főnyereményért ikszelhetünk. ","shortLead":"Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, egy hét múlva már 445 millió forintos főnyereményért ikszelhetünk. ","id":"20180623_Elo_a_lottoszelvenyekkel_lassuk_mennyire_van_oka_orulni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715be1d-ce95-4b11-86ce-e6611a5f1fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Elo_a_lottoszelvenyekkel_lassuk_mennyire_van_oka_orulni","timestamp":"2018. június. 23. 19:40","title":"Elő a lottószelvényekkel, lássuk, mennyire van oka örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","shortLead":"Megbüntethetik a sassal üzenő svájciakat, a FIFA nem nézi jó szemmel a politikai megnyilvánulásokat.","id":"20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7d6fef-ec37-46e2-9287-dea47182f875","keywords":null,"link":"/sport/20180623_sassal_hergeltek_a_szerbeket_a_svajci_golszerzok","timestamp":"2018. június. 23. 10:26","title":"Sassal hergelték a szerbeket a svájci gólszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most már esély sincs a működtetésükre, valamennyit leállították, a MÁV szerint cserélni kell a felvonókat.","shortLead":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most...","id":"20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b411e0-cafd-40ce-b555-ecba4ccd50f8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","timestamp":"2018. június. 22. 17:18","title":"Senki se keressen liftet 2020-ig az egyre málló reptéri megállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248690ca-74b8-41da-8613-73fcf097947a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Donald Trump visszakozott hatalmas vihart kiváltott „zéró tolerancia” politikájától, s elnöki rendeletben utasította a hatóságokat, hogy ne válasszák el az illegális migráns szülőket gyerekeiktől, tovább tart a fejetlenség. Nem tudni, mi lesz a már szétszakított családok sorsa, és nem világos, megmarad-e a „zéró tolerancia”, amikor az amerikai törvények szerint a gyerekeket nem lehet húsz napnál tovább fogva tartani. S ehhez jött még a first lady, Melania Trump jól kiválasztott esőkabátja is. \r

","shortLead":"Bár Donald Trump visszakozott hatalmas vihart kiváltott „zéró tolerancia” politikájától, s elnöki rendeletben...","id":"20180622_Trump_torkan_akadhat_az_amerikai_migransvalsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248690ca-74b8-41da-8613-73fcf097947a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3503ab5-5112-4c19-b0da-068c30786b75","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Trump_torkan_akadhat_az_amerikai_migransvalsag","timestamp":"2018. június. 22. 18:30","title":"El tudja képzelni, hogy Trump magába szállt? Ugye, hogy gyanús...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]