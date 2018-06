Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1de809-6bf8-41dd-bb7f-f750048afd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az újépítésű otthonok kínálata és az értékesítésre meghirdetett ingatlanok száma csökkent, a kereslet tovább erősödött – derül ki a Cordia budapesti újlakáspiaci elemzéséből.","shortLead":"Miközben az újépítésű otthonok kínálata és az értékesítésre meghirdetett ingatlanok száma csökkent, a kereslet tovább...","id":"20180623_730_000_forint_igen_atlagosan_ennyit_kernek_egy_ujepitesu_budapesti_lakas_negyzetmetereert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1de809-6bf8-41dd-bb7f-f750048afd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c50ade-335a-4c15-940a-7691989aa7c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_730_000_forint_igen_atlagosan_ennyit_kernek_egy_ujepitesu_budapesti_lakas_negyzetmetereert","timestamp":"2018. június. 23. 17:25","title":"730 000 forint, igen, átlagosan ennyit kérnek egy újépítésű budapesti lakás négyzetméteréért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Múzeumi dolgozók tüntettek, a szerintük megalázóan alacsony fizetések miatt tegnap Pécsen a Múzeumok Éjszakáján. ","shortLead":"Múzeumi dolgozók tüntettek, a szerintük megalázóan alacsony fizetések miatt tegnap Pécsen a Múzeumok Éjszakáján. ","id":"20180624_A_Muzeumok_Ejszakajan_remeltek_a_muzeumi_dolgozok_hogy_valaki_rajuk_is_kivancsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5526fe-d52a-44de-a001-2cb6ece92346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_A_Muzeumok_Ejszakajan_remeltek_a_muzeumi_dolgozok_hogy_valaki_rajuk_is_kivancsi","timestamp":"2018. június. 24. 20:56","title":"A Múzeumok Éjszakáján remélték a múzeumi dolgozók, hogy valaki rájuk is kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2402f2af-0be2-4e72-b124-2d6a5cabbda8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szombaton a vatikáni büntetőbíróság Carlo Alberto Capella nyugalmazott szentszéki diplomatát \"nagy mennyiségű\" gyerekpornográfia birtoklásáért és terjesztéséért.","shortLead":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szombaton a vatikáni büntetőbíróság Carlo Alberto Capella nyugalmazott szentszéki...","id":"20180623_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata_ot_ev_bortont_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2402f2af-0be2-4e72-b124-2d6a5cabbda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eac797-8497-4ea0-a65c-9d9ac09d501c","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Gyerekpornot_terjesztett_a_szentszeki_diplomata_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. június. 23. 15:59","title":"Gyerekpornót terjesztett a szentszéki diplomata, öt év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b44e52-5709-4ba4-ba74-9137f678f5db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros már a teherautót előzte, amikor szemből feltűnt egy másik.","shortLead":"A motoros már a teherautót előzte, amikor szemből feltűnt egy másik.","id":"20180625_autopalya_teherauto_motor_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b44e52-5709-4ba4-ba74-9137f678f5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843a954f-c2a4-405f-a616-c60857440030","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_autopalya_teherauto_motor_video","timestamp":"2018. június. 25. 04:01","title":"Autópályán előzött volna a motor, de szemből jött a teherautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég felújításról, korszerűsítésről és 30 éves garanciáról beszél.","shortLead":"A cég felújításról, korszerűsítésről és 30 éves garanciáról beszél.","id":"20180624_Metrogate_a_BKV_szerint_igenis_felujitott_szerelvenyek_jottek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b527e4-6cdd-47db-a5f9-d58ca339bd4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Metrogate_a_BKV_szerint_igenis_felujitott_szerelvenyek_jottek","timestamp":"2018. június. 24. 18:06","title":"Metrógate: a BKV szerint igenis felújított szerelvények jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári zenei gigarendezvényeknek.","shortLead":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári...","id":"20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a3fe3-3ef6-4988-8113-284a25fde8e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","timestamp":"2018. június. 24. 07:45","title":"Ahová a zenészek is bulizni járnak: ilyen volt az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","shortLead":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","id":"20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2943a4-eed9-4f2f-a67b-3b4ccb217190","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"A Scooter is jön a debreceni Campus Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. ","id":"20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31849df-3d2a-4935-8828-d022a5794d0b","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Transzszexualis_Cynthia_Nixon_legidosebb_gyermeke","timestamp":"2018. június. 23. 17:10","title":"Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]