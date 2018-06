Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál értékesíteni, annak a bírság mellett a a bolt bezárásával is számolnia kell.","shortLead":"Aki a jövőben zárjegy nélküli alkoholt vagy kifejezetten a nemzeti trafikok esetében dohányterméket próbál...","id":"20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa78fa8-a6a3-4ac5-93de-0aab57262820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Nem_lesz_erdemes_trukkozni_a_zarjeggyel_mert_bezarjak_a_boltot_mint_a_szel","timestamp":"2018. június. 24. 09:49","title":"Nem lesz érdemes trükközni a zárjeggyel, mert bezárják a boltot, mint a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f5fcb-fbf8-4fe3-83ff-5a6dcd5c1a2c","c_author":"- csunderlik -","category":"elet","description":"Koltay Gábor Trianon rockoperája olyan lett, mintha a román titkosszolgálat gyártotta volna le csodafegyverként a magyar nemzet lejáratására. De hát nyilván erre van igény egy olyan országban, „ahol szenvedni jó”.","shortLead":"Koltay Gábor Trianon rockoperája olyan lett, mintha a román titkosszolgálat gyártotta volna le csodafegyverként...","id":"20180625_Kalapacs_Jozsi_es_a_szabadkomuvesek__Megneztuk_a_Trianon_rockoperat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317f5fcb-fbf8-4fe3-83ff-5a6dcd5c1a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00247e-2afe-40bb-8398-2ee68d4f86f7","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Kalapacs_Jozsi_es_a_szabadkomuvesek__Megneztuk_a_Trianon_rockoperat","timestamp":"2018. június. 25. 11:10","title":"Kalapács Józsi és a szabadkőművesek – Megnéztük a Trianon rockoperát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efec8f4-a03f-42c9-8641-68f0337872f8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jurassic World: Bukott birodalomra vettek jegyet a legtöbben az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, 150 millió dollárért.","shortLead":"A Jurassic World: Bukott birodalomra vettek jegyet a legtöbben az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, 150 millió...","id":"20180624_Amerikaban_mindent_vittek_a_dinoszauruszok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8efec8f4-a03f-42c9-8641-68f0337872f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048103f3-63dc-4a51-9f98-ad8f4a73939c","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Amerikaban_mindent_vittek_a_dinoszauruszok","timestamp":"2018. június. 24. 19:21","title":"Amerikában mindent vittek a dinoszauruszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Konok Péter","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebf5f97-55c2-443c-87b1-410f439fbffa","keywords":null,"link":"/velemeny/201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 19:00","title":"Konok Péter: A hajléktalanok mi vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztott török elnök elköteleződött a terrorizmus elleni további küzdelem mellett is hétfői, választási győzelme utáni első beszédében.","shortLead":"Az újraválasztott török elnök elköteleződött a terrorizmus elleni további küzdelem mellett is hétfői, választási...","id":"20180625_sziria_felszabaditasanak_a_folytatasat_igerte_erdogan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c076c4-cfcb-496e-a63f-02fa73aa20f2","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_sziria_felszabaditasanak_a_folytatasat_igerte_erdogan","timestamp":"2018. június. 25. 06:41","title":"Szíria \"felszabadításának\" a folytatását ígérte Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A cseh Martin Sonka diadalmaskodott a műrepülő világbajnoki sorozat budapesti futamán.","shortLead":"A cseh Martin Sonka diadalmaskodott a műrepülő világbajnoki sorozat budapesti futamán.","id":"20180624_Red_Bull_Air_Race_megvan_a_gyoztes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e4ee7-f280-4740-b664-8b77701496d6","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Red_Bull_Air_Race_megvan_a_gyoztes","timestamp":"2018. június. 24. 16:37","title":"Red Bull Air Race: megvan a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","shortLead":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","id":"20180623_Fennakadas_Ferihegyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dfa83c-9535-4b66-9f85-c79179afbb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Fennakadas_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 23. 15:04","title":"Fennakadás Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73690bb8-6020-4686-a587-902076ee8a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik telefontokgyártótól került ki egy renderelt kép, amelyik nagy valószínűséggel az idei LCD-kijelzős iPhone-t mutatja.","shortLead":"Az egyik telefontokgyártótól került ki egy renderelt kép, amelyik nagy valószínűséggel az idei LCD-kijelzős iPhone-t...","id":"20180625_renderelt_kep_lcd_kijelzos_iphone_2018_as_modell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73690bb8-6020-4686-a587-902076ee8a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c27e53-43e7-45a0-8c1c-240cc310c345","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_renderelt_kep_lcd_kijelzos_iphone_2018_as_modell","timestamp":"2018. június. 25. 11:03","title":"Lehet, hogy így fog kinézni az idei olcsóbb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]