[{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gumicsónakkal utazók többsége eritreai, volt közöttük 22 nő és 26 gyermek is.","shortLead":"A gumicsónakkal utazók többsége eritreai, volt közöttük 22 nő és 26 gyermek is.","id":"20180624_Ujabb_szaz_embert_mentettek_ki_a_tengerbol_Libia_partjainal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633cd86-538b-4f82-9dba-6ae40e439028","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Ujabb_szaz_embert_mentettek_ki_a_tengerbol_Libia_partjainal","timestamp":"2018. június. 24. 18:51","title":"Újabb száz embert mentettek ki a tengerből Líbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabb6df5-cb65-4d45-b1d9-d039fac7bedf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Burány Sándor szocialista képviselőt január 19-én a Határ úton kapcsolták le a rendőrök ittas vezetés miatt, a legfőbb ügyész retorziója sem marad el.","shortLead":"Burány Sándor szocialista képviselőt január 19-én a Határ úton kapcsolták le a rendőrök ittas vezetés miatt, a legfőbb...","id":"20180625_Polt_Peter_elvetetne_az_MSZPs_mentelmi_jogat_ittas_vezetes_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabb6df5-cb65-4d45-b1d9-d039fac7bedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95dbd72-27de-4d77-aded-d334043280ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Polt_Peter_elvetetne_az_MSZPs_mentelmi_jogat_ittas_vezetes_miatt","timestamp":"2018. június. 25. 09:15","title":"Polt Péter elvetetné az MSZP-s mentelmi jogát ittas vezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7899b9a-8106-4146-a343-075ed77a8436","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még alacsony a feldolgozottság mind az elnök-, mind a parlamenti választás adataiban, de a trend már jól látszik. ","shortLead":"Még alacsony a feldolgozottság mind az elnök-, mind a parlamenti választás adataiban, de a trend már jól látszik. ","id":"20180624_Torok_valasztasok_egyelore_Erdogan_vezet_mindket_fronton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7899b9a-8106-4146-a343-075ed77a8436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f216885-e27b-4186-96bc-41d59aec740d","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Torok_valasztasok_egyelore_Erdogan_vezet_mindket_fronton","timestamp":"2018. június. 24. 18:34","title":"Török választások: egyelőre Erdogan vezet mindkét fronton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisvállalati adó több szabálya is megváltozhat az új adótörvényekkel. A 2019-től érvényes változásokat (amelyeket még el kell fogadnia a parlamentnek) az Adózóna mutatta be.","shortLead":"A kisvállalati adó több szabálya is megváltozhat az új adótörvényekkel. A 2019-től érvényes változásokat (amelyeket még...","id":"20180625_Nem_usszak_meg_a_kisvallalatoknal_hogy_uj_adoszabalyokat_tanuljanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c0c1d3-d626-4927-88d5-36574639f14d","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_Nem_usszak_meg_a_kisvallalatoknal_hogy_uj_adoszabalyokat_tanuljanak","timestamp":"2018. június. 25. 10:51","title":"Nem ússzák meg a kisvállalatoknál, hogy új adószabályokat tanuljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani értesülések szerint, másképp döntött a Qualcomm.","shortLead":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani...","id":"20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b04366-3517-4176-8ffd-5fc87a4e5ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","timestamp":"2018. június. 24. 08:03","title":"Ez a hír most nagyon rosszul érintheti a Samsungot: partnert válthat a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1 helyett. Az angol drukkerek szerint a későbbi bajnokot is megcsodálhattuk, de azért mi ezt fogadjuk kétkedve.","shortLead":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1...","id":"20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df54616-8190-475a-b174-e19ea38901e5","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","timestamp":"2018. június. 24. 23:04","title":"Hát hol vagyunk? Az angolok még a tizenegyeseket is belövik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","shortLead":"Ő a világon a második hivatalban lévő miniszterelnök, aki gyereket szült.","id":"20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f983bb8-956d-4691-bb98-5a3867c7dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327a54f6-2a7f-4601-a9fc-5608b140ef81","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Elhagyta_a_korhazat_az_ujzelandi_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 24. 10:50","title":"Elhagyta a kórházat az új-zélandi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland hatóságok gyorshajtás miatt 161 eurós büntetést küldtek ki még tavaly szeptemberben. ","shortLead":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland...","id":"20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12e06e-baf9-4400-b928-78fbae14863f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","timestamp":"2018. június. 24. 20:12","title":"Megbüntették Hollandiában gyorshajtásáért a magyar nőt, pedig sosem járt ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]