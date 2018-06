Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d135512-331f-4500-bca6-6373f8fc1231","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Lazítás után enyhe megszorítás, személyre szabott átalakítások, látszatkeltés jellemzi a jövő évi költségvetés tervezetét, amely nélkülözi a háttérszámításokat, és szűkmarkú a nyugdíjasokkal. ","shortLead":"Lazítás után enyhe megszorítás, személyre szabott átalakítások, látszatkeltés jellemzi a jövő évi költségvetés...","id":"201825__koltsegvetes_2019__szigoritas__latszatkeltes__atszabasminta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d135512-331f-4500-bca6-6373f8fc1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9442fad-8093-49b2-93af-8a0388bd2d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/201825__koltsegvetes_2019__szigoritas__latszatkeltes__atszabasminta","timestamp":"2018. június. 24. 20:10","title":"Leszakadást hoz a nyugdíjasoknak az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették a korábbi előzetes eredményt.","shortLead":"Hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették a korábbi előzetes eredményt.","id":"20180625_hivatalosan_is_erdogan_nyert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d09f1a-c8be-4012-a4ed-1dc275a05485","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_hivatalosan_is_erdogan_nyert","timestamp":"2018. június. 25. 05:35","title":"Hivatalosan is Erdogan nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89fd18d-727d-460a-8f37-1a86433350dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A viccpárt stencilezett. Fotókkal is dokumentálták, hogy került az infantilis vonatozó Orbán Viktor egy 7. kerületi ház falára. ","shortLead":"A viccpárt stencilezett. Fotókkal is dokumentálták, hogy került az infantilis vonatozó Orbán Viktor egy 7. kerületi ház...","id":"20180625_A_Ketfarku_Kutya_Part_a_magyar_Banksy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f89fd18d-727d-460a-8f37-1a86433350dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e469ae92-a097-437e-aa5d-3d7eb06cda14","keywords":null,"link":"/kultura/20180625_A_Ketfarku_Kutya_Part_a_magyar_Banksy","timestamp":"2018. június. 25. 16:13","title":"A Kétfarkú Kutya Párt a magyar Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő erő hatalmas és nehéz karosszériával kombinálva, de a zöld rendszámot simán megkaphatja majd ez az újdonság.","shortLead":"Elképesztő erő hatalmas és nehéz karosszériával kombinálva, de a zöld rendszámot simán megkaphatja majd ez az újdonság.","id":"20180625_audi_rs_q8_suv_divatterepjaro_plugin_hibrid_zold_rendszam_porsche_panamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93527e5-2de3-42ef-9d7a-609ccb1f8cf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_audi_rs_q8_suv_divatterepjaro_plugin_hibrid_zold_rendszam_porsche_panamera","timestamp":"2018. június. 25. 11:22","title":"680 lóerős divatterepjáró: az Audi RS Q8 lehet a legújabb zöld rendszámos szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan szétnézett odaát a mackó. ","shortLead":"Alaposan szétnézett odaát a mackó. ","id":"20180625_Tenyleg_medvet_lattak_Szolnoknal_le_kellett_lassitani_miatta_a_forgalmat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79000a96-81d9-4e83-b0c4-4405b6fd942f","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Tenyleg_medvet_lattak_Szolnoknal_le_kellett_lassitani_miatta_a_forgalmat","timestamp":"2018. június. 25. 17:39","title":"Tényleg medvét láttak Szolnoknál, le kellett lassítani miatta a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca223221-fbc9-4666-8952-64494e693ff3","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"A vasárnapi időjárás nem különösebben indokolja, hogy az ember a szabadban töltse a napot, igaz, a világbajnokság mai meccsei sem feltétlenül indokolják, hogy otthon maradjunk. De ne fanyalogjunk, érdekes meccseket nézhet az, aki a tévét választja.","shortLead":"A vasárnapi időjárás nem különösebben indokolja, hogy az ember a szabadban töltse a napot, igaz, a világbajnokság mai...","id":"20180624_Nevet_vegre_Soros_Tizenegy_afrikai_mar_ma_bejutna_Europaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca223221-fbc9-4666-8952-64494e693ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0caed-4982-4f24-8920-7bb55b8ad129","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Nevet_vegre_Soros_Tizenegy_afrikai_mar_ma_bejutna_Europaba","timestamp":"2018. június. 24. 11:34","title":"Nevet végre Soros? Tizenegy afrikai már ma bejutna Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bc7ad-b648-4884-b0fa-a6db41d4efdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa egyik megosztott, két eltérő nyelvi és kulturális hátterű közösség által alkotott országa Belgium, amely francia nyelvű vallonokból és hollandul beszélő flamandokból áll, nagyjából fele-fele arányban. De vannak nagy pillanatok, amikor a flamandból és a vallonból belga lesz. Ezek közé tartoznak a nagy foci események. ","shortLead":"Európa egyik megosztott, két eltérő nyelvi és kulturális hátterű közösség által alkotott országa Belgium, amely francia...","id":"20180624_Buntetni_kellene_de_az_adohatosagnak_is_van_szive_igaz_ehhez_ott_kell_lenni_a_foci_veben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297bc7ad-b648-4884-b0fa-a6db41d4efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5faded-b766-40e5-82d2-d567d90baeec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Buntetni_kellene_de_az_adohatosagnak_is_van_szive_igaz_ehhez_ott_kell_lenni_a_foci_veben","timestamp":"2018. június. 24. 08:02","title":"Büntetni kellene, de az adóhatóságnak is van szíve, igaz, ehhez ott kell lenni a foci vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b340c7c7-6823-4f26-9300-7bbc829f9c6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén is keresik a legszebb magyar birtokot; magasra tette a lécet a tavalyi Bács-Kiskun megyei győztes.","shortLead":"Idén is keresik a legszebb magyar birtokot; magasra tette a lécet a tavalyi Bács-Kiskun megyei győztes.","id":"20180625_Ez_a_legszebb_birtok_Magyarorszagon_de_mar_nem_sokaig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b340c7c7-6823-4f26-9300-7bbc829f9c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6661ca20-c887-4f95-887e-2be50d4f205d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180625_Ez_a_legszebb_birtok_Magyarorszagon_de_mar_nem_sokaig","timestamp":"2018. június. 25. 13:42","title":"Ez a legszebb birtok Magyarországon, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]