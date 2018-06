Régóta hangoztatja a Volvo, hogy szeretnék teljesen biztonságossá tenni a közlekedést, és elérni, hogy az ő autóikban senki ne haljon meg az utakon. A cég szerint a 100 százalékos utasbiztonságot 2020-ra érhetik el, ami felé jó úton járnak. A briteknél például 16 éve egyetlen ember sem szenvedett halálos balesetet az XC90-ben utazva, ami finoman szólva is kiváló eredmény.

A biztonságot tovább fokozhatja (nemcsak a Volvónál, minden más gyártónál is), ha elterjednek az önvezető autók, ezek ugyanis elvileg precízebben vezetnek majd, mint az ember. Úgy tűnik, ezen a téren (is) jól állnak a svédek/kínaiak, a Volvo ugyanis a napokban bejelentette: 2021-re elkészül az az önvezető technológiájuk, amivel már enni, aludni vagy épp dolgozni is lehet "vezetés közben".

Henrik Green, a Volvo kutatási és fejlesztési részlegének alelnöke szerint a Highway Pilot nevű rendszert három év múlva az XC90-es már képes lesz a 4-es szintű önvezetésre. Mindez azt jelenti, hogy emberi beavatkozás nélkül tud majd lassítani, gyorsítani, előzni, sávot váltani, kanyarodni.

© Volvo

A fejlesztők szerint az autó nem lesz képes akárhol használni a rendszerét, csak a jól feltérképezett, felfestett utakon – vagyis alapvetően az autópályákon. Green szerint ez egy prémium extra lesz a kocsiban, ami minimum 4 számjegyű összegbe (vagyis jó pár ezer dollárba) kerül majd.

A kocsit érzékelők tucatjával szerelnék fel, és még a felhőn keresztül is kapna információkat az útvonalról – számolt be róla a Jalopnik.

Érdekesség egyébként, hogy a Volvo törekvései már 2016-ban is látszódtak, akkor épp a Tesla önvezető funkcióját szólták meg.

