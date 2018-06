Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","shortLead":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","id":"20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965b40-5e80-4b09-aeb1-ad83ae04303f","keywords":null,"link":"/sport/20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","timestamp":"2018. június. 23. 18:59","title":"Újabb mexikói siker, közel a továbbjutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180624_profession_hu_oneletrajz_adatbazis_ep_eu_szerzoi_jogi_torveny_memek_tudomanyos_orvoslas_valsaga_facebook_spam_atveres_laposfold_hivok_kosarlabda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7146f97c-075f-408f-b667-8df19c1376b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_profession_hu_oneletrajz_adatbazis_ep_eu_szerzoi_jogi_torveny_memek_tudomanyos_orvoslas_valsaga_facebook_spam_atveres_laposfold_hivok_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 24. 12:00","title":"Ez történt: egy EU-s bizottság megszavazta, hogy ne tölthessünk fel bármit az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A többmilliárdos állami támogatás mellett a versenyt szervező cégnek mindössze 13 millió forintos területhasználati díjat kell fizetnie, ez a párt szerint hűtlen kezelés.","shortLead":"A többmilliárdos állami támogatás mellett a versenyt szervező cégnek mindössze 13 millió forintos területhasználati...","id":"20180625_Az_LMP_feljelenti_a_fovarost_a_Red_Bull_Air_Race_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de72d916-11e0-47db-a5be-763e61f73179","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Az_LMP_feljelenti_a_fovarost_a_Red_Bull_Air_Race_miatt","timestamp":"2018. június. 25. 07:47","title":"Az LMP feljelenti a fővárost a Red Bull Air Race miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36c3b-b2ef-44de-adc2-496f3837879e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brit versenyző ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként célba érő Sebastian Vetteltől.","shortLead":"A brit versenyző ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként...","id":"20180624_Francia_Nagydij_Hamilton_nyerte_a_Forma1et","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36c3b-b2ef-44de-adc2-496f3837879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bb8a68-9a2d-43f8-a0d3-b80c57759113","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Francia_Nagydij_Hamilton_nyerte_a_Forma1et","timestamp":"2018. június. 24. 18:20","title":"Francia Nagydíj: Hamilton nyerte a Forma-1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali belügyminiszter azzal vádolja a menekülteket mentő civil szervezeteket, hogy összejátszanak az embercsempészekkel.","shortLead":"A szélsőjobboldali belügyminiszter azzal vádolja a menekülteket mentő civil szervezeteket, hogy összejátszanak...","id":"20180623_Olaszorszag_nem_ker_a_menekultekbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a9875f-eee3-4969-97f0-5332983cf343","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Olaszorszag_nem_ker_a_menekultekbol","timestamp":"2018. június. 23. 12:25","title":"Olaszország nem kér a menekültekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég felújításról, korszerűsítésről és 30 éves garanciáról beszél.","shortLead":"A cég felújításról, korszerűsítésről és 30 éves garanciáról beszél.","id":"20180624_Metrogate_a_BKV_szerint_igenis_felujitott_szerelvenyek_jottek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b527e4-6cdd-47db-a5f9-d58ca339bd4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Metrogate_a_BKV_szerint_igenis_felujitott_szerelvenyek_jottek","timestamp":"2018. június. 24. 18:06","title":"Metrógate: a BKV szerint igenis felújított szerelvények jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland hatóságok gyorshajtás miatt 161 eurós büntetést küldtek ki még tavaly szeptemberben. ","shortLead":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland...","id":"20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12e06e-baf9-4400-b928-78fbae14863f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","timestamp":"2018. június. 24. 20:12","title":"Megbüntették Hollandiában gyorshajtásáért a magyar nőt, pedig sosem járt ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]