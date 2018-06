Az általunk korábban már többször is kipróbált és alaposan bemutatott Porsche 911 Turbo S egy minden hájjal megkent négykerékhajtású sportkocsi, mely nem kevesebb mint 580 lóerőt, illetve 750 Nm-t szabadít rá az aszfaltra. Ez pedig elegendő ahhoz, hogy a zuffenhauseni járgány 2,9 másodperc alatt gyorsuljon álló helyzetből 100-as tempóra, és hogy a gyorsulásnak csak 330 km/h-nál szakadjon vége.

A most leleplezett TechArt GTsport 1 of 30 is a Porsche 911 Turbo S-re épül, de egy kicsit még annál kis keményebb sportgép lett. A hátul elhelyezett turbós boxermotor már nem kevesebb mint 640 lóerőt és 880 Nm-t présel ki magából, ennek köszönhetően a 0–100-as sprint szintideje 2,7 másodpercre csökkent, a végsebesség pedig 338 km/h-ra nőtt.

© TechArt

A 20 colos kerekeken gördülő és mindössze 30 példányban készülő TechArt Porsche kasztnija 3 centiméterrel közelebb került az aszfalthoz, ezenkívül pedig számos kisebb-nagyobb karbonszálas kiegészítőt kapott az autó. Ha a körülbelül 60 millió forintos Porsche 911 Turbo S-ünk már adott, akkor a TechArt tuningjáért átszámítva már "csak" mintegy 10 millió forintot kell fizetnünk.

© TechArt

© TechArt

© TechArt

© TechArt

