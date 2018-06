Max Verstappen a legfiatalabb F1-es versenyző a sorozat történetében, ezen kívül is számtalan rekordot jegyez a korához és a Forma-1-hez kapcsolódik – elért pódium helyezés, győzelem, vagy leggyorsabb kör.

Persze nála a családi háttér eléggé adta a pályaválasztást, apja Jos Verstappen is F1-es pilóta volt, sőt édesanyja Sophie is versenyző volt, ő gokarban jeleskedett. Innentől már a hugicának is illett valamit felmutatnia, aki egyelőre inkább az Instagramon és Youtube-on jeleskedik, de egyébként Victoria Jane is végigjárta a gokart iskolákat, amelyeket Max.

© autojunk

Mindennek nyomán már talán annyira nem véletlen Victoria választása, aki mostanáig egy Porsche 911 GTS Targát hajtott, úgy érezte még kicsit kevés neki, ezért áttért egy 911 GT3 Touringra, ami a GT3 lényegében a nagy szárny nélküli változata, de ugyan úgy, egy 4.0 literes turbó nélküli, manuális váltós példány, amely igazi hard core Porsche, még a rajongótábor szerint is.

© autojunk

© autojunk

Victoria, mint a képek mutatják, vérbeli sofőrként, nem is külsőségekre ment rá, csak a szükséges mechanikai extrák kellettek neki: a kerámiafékek és az egyetlen anyával záró kerekek. Ja és a rendszám, ami VJV 007, azért a monogram nem maradhatott ki.