[{"available":true,"c_guid":"6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válságban az ökopárt, az április 8-i választások és a vereség óta már többen hátat fordítottak a közösségnek; Schiffer András, Róna Péter, Hadházy Ákos. Ez a sor bővült most újabb névvel.","shortLead":"Válságban az ökopárt, az április 8-i választások és a vereség óta már többen hátat fordítottak a közösségnek; Schiffer...","id":"20180702_LMP_ujabb_politikus_hagyja_ott_a_partot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72ede23-cb1c-46ad-96fb-6f821fb237e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180702_LMP_ujabb_politikus_hagyja_ott_a_partot","timestamp":"2018. július. 02. 09:14","title":"LMP: újabb politikus hagyja ott a pártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Természetesen nem kell féltenünk Orbán Viktor miniszterelnököt attól, hogy a rokonszenves fiatal képviselő gorombáskodik vele.","shortLead":"Természetesen nem kell féltenünk Orbán Viktor miniszterelnököt attól, hogy a rokonszenves fiatal képviselő...","id":"20180702_tgm_miert_teved_Tordai_Bence","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c8db9f-3d0c-4eb5-a716-5a17d4742547","keywords":null,"link":"/itthon/20180702_tgm_miert_teved_Tordai_Bence","timestamp":"2018. július. 02. 10:58","title":"TGM: Miért téved Tordai Bence?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi mindenre nem jó a pénztelenség: nem szennyezzük annyira a környezetet, ha nincs miből autót venni.","shortLead":"Mi mindenre nem jó a pénztelenség: nem szennyezzük annyira a környezetet, ha nincs miből autót venni.","id":"20180702_A_dugoban_allva_nem_ugy_tunik_de_a_magyaroknak_keves_autojuk_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509d69f2-a245-437f-859f-5f21c3fd11c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180702_A_dugoban_allva_nem_ugy_tunik_de_a_magyaroknak_keves_autojuk_van","timestamp":"2018. július. 02. 13:24","title":"A dugóban állva nem úgy tűnik, de a magyaroknak kevés autójuk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A vállalat közlése szerint \"saját döntésére\" távozik a Microsoft Magyarország éléről Szentkuti Gabriella. A lépés időzítése egy, a szerkesztőségünkbe néhány napja érkezett e-mail fényében meglehetősen furcsának tűnik. Az ügyvezető igazgató regnálása alatt tört ki az vállalat hazai képviseletének eddigi legnagyobb botránya.","shortLead":"A vállalat közlése szerint \"saját döntésére\" távozik a Microsoft Magyarország éléről Szentkuti Gabriella. A lépés...","id":"20180702_microsoft_magyarorszag_ugyvezeto_igazgato_szentkuti_gabriella_tavozasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2048e9a-d84b-4840-9bda-7bf4746a45f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180702_microsoft_magyarorszag_ugyvezeto_igazgato_szentkuti_gabriella_tavozasa","timestamp":"2018. július. 02. 17:53","title":"Különös körülmények között távozik a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság Franciaországba utazóknak nem árt tisztában lenniük a lakott területen kívüli új sebességhatárral.","shortLead":"A mostanság Franciaországba utazóknak nem árt tisztában lenniük a lakott területen kívüli új sebességhatárral.","id":"20180702_francia_sebessegkorlatozas_kozlekedesi_balesetek_rendorseg_penzbirsag_traffipax_europa_autopalya_mobilozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da92881e-61b0-42a3-b486-a4f333970768","keywords":null,"link":"/cegauto/20180702_francia_sebessegkorlatozas_kozlekedesi_balesetek_rendorseg_penzbirsag_traffipax_europa_autopalya_mobilozas","timestamp":"2018. július. 02. 08:21","title":"90 helyett 80 km/h: óriási tiltakozás mellett vezették be az új sebességkorlátozást a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"„Mindannyiunknak meg kell halnia a pályán. Akár 95 percre, akár százra lesz szükség, mindent ki kell adni magunkból. Nagyon kell a csapatszellem” – mondta a ma délutáni, spanyolok elleni meccs előtt a szbornaja csatára, Artyom Dzjuba.","shortLead":"„Mindannyiunknak meg kell halnia a pályán. Akár 95 percre, akár százra lesz szükség, mindent ki kell adni magunkból...","id":"20180701_Az_oroszok_nem_adjak_fel__halalra_es_csodara_keszulnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39511c4f-71bc-4555-aef8-d00978aa5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b46cbe-f604-49f4-9f7f-67898044db16","keywords":null,"link":"/sport/20180701_Az_oroszok_nem_adjak_fel__halalra_es_csodara_keszulnek","timestamp":"2018. július. 01. 11:05","title":"Az oroszok nem adják fel – halálra és csodára készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e85fac0-f090-4e5f-a960-a475422db442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek estétől szombat hajnalig dolgoztak Kazany legjobb képzőművészei azon, hogy megmentsék az oroszországi város arcát: az utolsó pillanatban jöttek rá, hogy nincs Messi falikép a városban, s ha megérkezik az argentin világsztár, akkor kénytelen lesz a portugál Ronaldo arcát bámulni a szomszéd ház falán. ","shortLead":"Péntek estétől szombat hajnalig dolgoztak Kazany legjobb képzőművészei azon, hogy megmentsék az oroszországi város...","id":"20180701_Igy_mentettek_meg_Kazany_arcat__s_Messi_orul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e85fac0-f090-4e5f-a960-a475422db442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcab4fe-bf87-45a4-a46d-f2c057242c27","keywords":null,"link":"/elet/20180701_Igy_mentettek_meg_Kazany_arcat__s_Messi_orul","timestamp":"2018. július. 01. 10:41","title":"Így mentették meg Kazany arcát – s Messi örül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkoholos állapotban hazatérő kiskőrösi férfi szóváltásba keveredett sógorával, majd egy L alakú vaseszközzel és egy késsel támadt rá. A kiérkező rendőrök egyikét is megpróbálta megkéselni.","shortLead":"Az alkoholos állapotban hazatérő kiskőrösi férfi szóváltásba keveredett sógorával, majd egy L alakú vaseszközzel és...","id":"20180702_63_eves_ferfi_kiskoroson_szurkalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beea250d-6dd8-4e59-9112-9490ebb0cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20180702_63_eves_ferfi_kiskoroson_szurkalt","timestamp":"2018. július. 02. 10:30","title":"Sógorára és a rendőrökre is késsel támadt az ittas 63 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]