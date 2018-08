Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf128767-dd68-47e2-9820-6c7e87b4dfc3","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A magyar barbecue bajnokcsapat tagjai gondolatban már az Újvilágban járnak. Az USA-ban két hónap múlva rendezik meg a BBQ-világbajnokságot, ahová ők is meghívást kaptak. Persze, hogy szeretnének jól szerepelni a műfaj legjelentősebb nemzetközi megmérettetésén, amelyen minden idők eddigi első magyar versenyzőiként képviselik az országot..\r

\r

","shortLead":"A magyar barbecue bajnokcsapat tagjai gondolatban már az Újvilágban járnak. Az USA-ban két hónap múlva rendezik meg...","id":"20180824_Amerikaba_keszul_a_KGB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf128767-dd68-47e2-9820-6c7e87b4dfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc70dfa-ce7a-4d3c-bff2-abf9339d999a","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Amerikaba_keszul_a_KGB","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:43","title":"Amerikába készül a KGB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d560adab-4b5b-47dd-9543-aba85a08f1be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, virtuális gyárlátogatásra invitáljuk: itt és így készül a Samsung legutóbbi csúcstelefonja, a Galaxy Note9. ","shortLead":"Különleges, virtuális gyárlátogatásra invitáljuk: itt és így készül a Samsung legutóbbi csúcstelefonja, a Galaxy Note9. ","id":"20180824_samsung_galaxy_note9_gyartas_samsung_gyar_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d560adab-4b5b-47dd-9543-aba85a08f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7e939-e82e-4aab-9079-54ac1df5f9e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_samsung_galaxy_note9_gyartas_samsung_gyar_video","timestamp":"2018. augusztus. 24. 13:03","title":"Feltárulnak a titkok: videó mutatja, hogyan készül a Galaxy Note9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cf5530-c96a-48cf-a3a7-c0bb73f4ba66","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Nagyon jó lenne a Karlovy Varyban díjat nyerő Virágvölgy zilált sorsú karaktereihez közel kerülni, az elsőfilmes Csuja László mégsem képes a nézőjét melléjük rántani. Pedig szinte csak erre lenne szükség ahhoz, hogy ez a film emlékezetes lehessen, és ne csak egy respektálható szociotúra. Kritika. ","shortLead":"Nagyon jó lenne a Karlovy Varyban díjat nyerő Virágvölgy zilált sorsú karaktereihez közel kerülni, az elsőfilmes Csuja...","id":"20180824_Meg_kellene_ertened_a_lanyt_es_a_fiut__megis_menekulnel_eloluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cf5530-c96a-48cf-a3a7-c0bb73f4ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d830e64c-71ff-4327-b796-8b3aa1129206","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_Meg_kellene_ertened_a_lanyt_es_a_fiut__megis_menekulnel_eloluk","timestamp":"2018. augusztus. 24. 14:22","title":"Meg kellene értened a lányt és a fiút – mégis menekülnél előlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b17ae2-c549-4760-b84f-ee48bafa79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9917cfca-37ac-44f0-9fac-1816c5ed11ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180824_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_12_Sodro_Eliza","timestamp":"2018. augusztus. 24. 20:00","title":"Sodró Eliza: Néha a hallgatás is bátorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","shortLead":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","id":"20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac19db-06ef-4151-b803-33048c051f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:09","title":"Fideszes képviselőként egy gyermekrajz-pályázaton trágárkodott korábban az egyetemi tanár, aki többször is megvédte az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Nyugat-Afrika előtti vizeken bukkantak a hajó nyomára, kalózok üthettek rajta.","shortLead":"A Nyugat-Afrika előtti vizeken bukkantak a hajó nyomára, kalózok üthettek rajta.","id":"20180824_Megtalaltak_a_Gabon_partjainal_eltunt_tartalyhajot_de_legenysegrol_semmit_sem_tudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a122a05-e61c-4363-bbc1-ff4c7dc160b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Megtalaltak_a_Gabon_partjainal_eltunt_tartalyhajot_de_legenysegrol_semmit_sem_tudni","timestamp":"2018. augusztus. 24. 07:46","title":"Megtalálták a Gabon partjainál eltűnt tartályhajót, de legénységről semmit sem tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180825_Faragott_Orbankiraly_kepet_is_lehet_kapni_Szilvasvaradon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdf2510-a747-4004-bb79-34d507c7a2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Faragott_Orbankiraly_kepet_is_lehet_kapni_Szilvasvaradon","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:10","title":"Faragott Orbán-király képet is lehet kapni Szilvásváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erre azonban egyelőre nincs sok esély - írja a Magya Idők is. ","shortLead":"Erre azonban egyelőre nincs sok esély - írja a Magya Idők is. ","id":"20180825_2500_hataror","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0de94c-1dfa-42ed-8543-e47a50ecf250","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_2500_hataror","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:00","title":"2500 katona áll készenlétben, ha baj lenne a kerítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]