Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","shortLead":"Már péntek éjszaka elfogytak a szombati jegyek. Lesz némi programváltozás.\r

\r

","id":"20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0ea39b-6ec1-4278-8a2a-852ca0a9970d","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_A_nezoket_nem_zavarta_hogy_a_fo_fellepo_lemondta_a_koncertet__igy_is_telthazas_a_SZIN","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:21","title":"A nézőket nem zavarta, hogy a fő fellépő lemondta a koncertet – így is teltházas a SZIN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f9a3e-e1e0-488f-8c49-02c877e8b14b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromsávos franciaországi autópálya belső sávjában gondolta úgy a sofőr, hogy hirtelen befékez. Kevésen múlt a tragédia.","shortLead":"A háromsávos franciaországi autópálya belső sávjában gondolta úgy a sofőr, hogy hirtelen befékez. Kevésen múlt...","id":"20180824_Hirtelen_megallt_terkepet_nezni_az_autopalyan_millimeteren_mult_a_baleset__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925f9a3e-e1e0-488f-8c49-02c877e8b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77e0861-a73d-4dbc-9137-5403a4d25fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_Hirtelen_megallt_terkepet_nezni_az_autopalyan_millimeteren_mult_a_baleset__video","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:21","title":"Hirtelen megállt az autópályán a belső sávban, milliméteren múlt a baleset - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a782c57c-9bd4-4a1f-ae66-0335925c8b6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netflixére hasonlító módszer jöhet a filmszínházakban is.","shortLead":"A Netflixére hasonlító módszer jöhet a filmszínházakban is.","id":"20180823_Elofizetessel_moziba_keresik_a_megoldast_hogyan_lehetne_tobb_nezo_a_mozikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a782c57c-9bd4-4a1f-ae66-0335925c8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711a14fa-f909-479f-aef8-a5559756ac67","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Elofizetessel_moziba_keresik_a_megoldast_hogyan_lehetne_tobb_nezo_a_mozikban","timestamp":"2018. augusztus. 23. 15:15","title":"Előfizetéssel moziba: keresik a megoldást, hogyan lehetne több néző a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","shortLead":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","id":"20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac19db-06ef-4151-b803-33048c051f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:09","title":"Fideszes képviselőként egy gyermekrajz-pályázaton trágárkodott korábban az egyetemi tanár, aki többször is megvédte az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi központi segélyhívó vonal egyik szóvivője szerint csupán egy kiragadott, kirívó esetről van szó.","shortLead":"A helyi központi segélyhívó vonal egyik szóvivője szerint csupán egy kiragadott, kirívó esetről van szó.","id":"20180823_62_orat_vart_a_segitsegre_egy_brit_beteg_mert_a_kozpontban_senki_nem_kezelte_a_segelyhivasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5177c3-fb67-4c8e-bc11-1c5e7582bf93","keywords":null,"link":"/elet/20180823_62_orat_vart_a_segitsegre_egy_brit_beteg_mert_a_kozpontban_senki_nem_kezelte_a_segelyhivasat","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:46","title":"62 órát várt a segítségre egy brit beteg, mert a központban senki nem kezelte a segélyhívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhol még jóval az önköltség alatti áron indult a szüret.","shortLead":"Néhol még jóval az önköltség alatti áron indult a szüret.","id":"20180824_Nem_csak_az_alma_a_szolo_araval_is_gondok_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ce6189-6e30-434e-9ab4-4d6d4c10dcbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Nem_csak_az_alma_a_szolo_araval_is_gondok_vannak","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:07","title":"Nem csak az alma, a szőlő árával is gondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban is volt már erre példa.","shortLead":"Korábban is volt már erre példa.","id":"20180824_Vegrehajtas_indult_ket_elso_osztalyu_keziklub_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184cde8c-fb37-4e82-9ae2-f0b384c5689f","keywords":null,"link":"/kkv/20180824_Vegrehajtas_indult_ket_elso_osztalyu_keziklub_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:57","title":"Végrehajtás indult két első osztályú kéziklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a256ba-985d-4342-96fb-ff8c10efa9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180823_Kalman_Olgaval_jobboldali_nem_bazsalyog_vagy_bajba_kerul__uzeni_a_kultura_ketrecharcosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a256ba-985d-4342-96fb-ff8c10efa9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fbb6d4-d638-4a02-8a9a-e0b5c047789a","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Kalman_Olgaval_jobboldali_nem_bazsalyog_vagy_bajba_kerul__uzeni_a_kultura_ketrecharcosa","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:30","title":"Kálmán Olgával jobboldali nem bazsalyog, vagy bajba kerül - üzeni a kultúra ketrecharcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]