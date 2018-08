Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak az éjszaka közepén kellett kimenekülniük az épületekből.","shortLead":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak...","id":"20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17def460-19fb-4062-84a9-5396ee4e1885","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:04","title":"Villámcsapás miatt kapott lángra több ház csütörtök éjjel, 16-an lettek hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c3db6-aa91-4b34-8d9d-1a7f002865a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Google Maps Gödöllőtől majdnem Hatvanig vöröset, azaz szinte álló forgalmat mutatott 16:52-kor, a 17 kilométeres táv megtételére 1 óra 46 percet jósolt.","shortLead":"A Google Maps Gödöllőtől majdnem Hatvanig vöröset, azaz szinte álló forgalmat mutatott 16:52-kor, a 17 kilométeres táv...","id":"20180824_Tomegkarambol_volt_az_M3ason_17_kilometeres_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47c3db6-aa91-4b34-8d9d-1a7f002865a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579e6fd4-94b4-4925-9156-278ac8349a20","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180824_Tomegkarambol_volt_az_M3ason_17_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:52","title":"Tömegkarambol volt az M3-ason, 17 kilométeres volt a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb193bf-fc0f-432e-a6fc-aa504eaf2af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereken 30 esztendős NDK technikának alaposan megkérik az árát, cserébe viszont nagyon megkímélt portéka lehet a miénk.","shortLead":"A kereken 30 esztendős NDK technikának alaposan megkérik az árát, cserébe viszont nagyon megkímélt portéka lehet...","id":"20180826_meger_2_millio_forintot_egy_74_eves_balatoni_neni_trabantja_601_ketutemu_ndk_oldtimer_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb193bf-fc0f-432e-a6fc-aa504eaf2af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511d7ca6-bdb0-4ccc-aea6-8896f415f7ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_meger_2_millio_forintot_egy_74_eves_balatoni_neni_trabantja_601_ketutemu_ndk_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:21","title":"A nap kérdése: megér 2 millió forintot az első tulajdonostól egy alig használt Trabant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak. Az Európai Néppárt ugyanis november 8-án kiválasztja listavezetőjét, és annak személye meg fogja mutatni, az EPP hogyan áll Orbánhoz a következő öt évben. Sajtóhírek szerint Angela Merkel már kijátszotta a kártyáját: Manfred Webernél aligha kívánhat jobb szövetségest a magyar kormányfő. Kivéve ha átszerződik a feltörekvő populista mozgalmakhoz. Az árnyoldala annak is megvan.","shortLead":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak...","id":"20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca8560-89cc-4cf7-9395-dfba944ccdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:00","title":"Merkelnek van egy nehezen visszautasítható ajánlata Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ada6b2-16b4-48ae-9c55-eef78a06f4a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Miközben a világ vezető közgazdászai a jövedelmi és vagyoni olló zárását sürgetik, mondván, a szociális különbségek előbb-utóbb robbanáshoz vezetnek, a magyar kormány az ellenkezőjét csinálja, az esetleges elégedetlenkedést pedig képzelt ellenségek rémképével csírájában akadályozza meg. Farkas Zoltán írásának 2. része.","shortLead":"Miközben a világ vezető közgazdászai a jövedelmi és vagyoni olló zárását sürgetik, mondván, a szociális különbségek...","id":"20180825_Ordog_vigye_II","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ada6b2-16b4-48ae-9c55-eef78a06f4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8f2161-a81f-43c3-8eca-bf974c961a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ordog_vigye_II","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:30","title":"Szembemegy a politikai álmoskönyvek jóslataival is, amit az Orbán-kormány csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9b37c8-00b6-431a-bb4f-58d0096e0865","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Így is, még a nyár végén elkezdték felújítani az M7-est Siófoknál, most még egy baleset is történt szombaton kora délután, szinte ugyanott.","shortLead":"Így is, még a nyár végén elkezdték felújítani az M7-est Siófoknál, most még egy baleset is történt szombaton kora...","id":"20180825_Meg_baleset_is_tortent_ott_ahol_amugy_is_dugul_az_M7es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e9b37c8-00b6-431a-bb4f-58d0096e0865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442b290c-171c-47db-b889-57ac78d690ac","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180825_Meg_baleset_is_tortent_ott_ahol_amugy_is_dugul_az_M7es","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:18","title":"Még baleset is történt ott, ahol amúgy is dugul az M7-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239b7e5e-1c61-4751-babb-6ebaf7bf5388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 20-án elment otthonról, azóta nem látták.","shortLead":"Augusztus 20-án elment otthonról, azóta nem látták.","id":"20180824_Eltunt_keresnek_egy_obudai_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239b7e5e-1c61-4751-babb-6ebaf7bf5388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ec8efc-8ebb-4b2d-884f-a154285d0100","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Eltunt_keresnek_egy_obudai_ferfit","timestamp":"2018. augusztus. 24. 19:16","title":"Eltűnt, keresnek egy óbudai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban a Google.","shortLead":"Leonard Bernstein, amerikai karmester és zeneszerző előtt tiszteleg ma a kereső főoldalára kitett rövid videóban...","id":"20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aa61c2-d4a7-4704-8330-904c82489f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09757941-aa5b-47e1-9acf-18714319ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180825_leonard_bernstein_szuletesenek_100_evforduloja_zeneszerzo_karmester_west_side_story","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:03","title":"Miért van ma Leonard Bernstein a Google kereső logójának helyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]