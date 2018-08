Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel nem kötelező. ","shortLead":"A részvétel nem kötelező. ","id":"20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fed9b5-afd4-4278-acd8-f15f6be71b43","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:08","title":"Országos felmérés indul, megnézik, mennyire élnek egészségesen a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2","c_author":"","category":"itthon","description":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a várható felhőszakadás miatt, emellett a legtöbb megyében a sok eső, illetve a viharos szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai...","id":"20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81745033-5aeb-479a-8d5d-65e74de43bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811a1c69-ee11-44dc-a35c-5f96e0446e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Felhoszakadasok_varhatok__maodfoku_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:32","title":"Felhőszakadások várhatók - másodfokú figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","shortLead":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","id":"20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea3faf-514b-4fa1-a1cf-8462a8d0bcf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:21","title":"480 km/h-val repeszt ez az új hipersportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is megtapasztalhassák Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, vagyis a 2Rule erejét. Garantáltan politikamentesen! ","shortLead":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is...","id":"20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7401dba-b204-448c-a26a-883f0439c42d","keywords":null,"link":"/kkv/20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:54","title":"Ön is akar egy vadító 2rule mezt? Fusson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat, hogy az előbb érkező pénzt a családok felhasználhassák a tanévkezdéshez.","shortLead":"A korábbi évekhez hasonlóan idén is egy héttel előbb – még augusztusban - kifizeti az államkincstár a szeptemberi...","id":"20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187f3a5a-a33f-4f49-93a2-b7222e78e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3e18cb-35fe-4f44-aaa9-877c3697f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_csaladtamagatasok_elorehozott_szeptemberi_utalas","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:39","title":"Több mint egymillió ember jut hétfőn előbb a pénzéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság számára, amely undort kelthet, megvetést válthat ki, lejáratja őt. ","shortLead":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság...","id":"20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2ae727-5ccc-42da-89a7-745ed45382a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:40","title":"Révész Sándor: Az igazságérzet ártalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa03ca-cf9b-4759-95c7-1cf87d0b89f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Narita repülőtér volt a célállomása a japán All Nippon Airways (ANA) egyik Boeingjének. A pilóták mindent megtettek, végül fel kellett adniuk ottani landolási szándékukat. Az esetről készült felvételeket nézve szinte liftezni kezd az ember gyomra.","shortLead":"A tokiói Narita repülőtér volt a célállomása a japán All Nippon Airways (ANA) egyik Boeingjének. A pilóták mindent...","id":"20180827_ana_all_nippon_airways_boeing_787_dreamliner_leszallas_eros_szelben_video_landolas_megkozelites_atstartolas_tokio_narita_repuloter_tajfun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92aa03ca-cf9b-4759-95c7-1cf87d0b89f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc90f855-a18a-4c32-afaf-6ee5209750d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_ana_all_nippon_airways_boeing_787_dreamliner_leszallas_eros_szelben_video_landolas_megkozelites_atstartolas_tokio_narita_repuloter_tajfun","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:03","title":"Videó: extrém szél fújt Japánban, kétszeri próbálkozás után sem tudott leszállni egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]