[{"available":true,"c_guid":"4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","shortLead":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","id":"20180825_pedofil_papok_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ba15-7dfa-461d-a0f0-9aef9208aada","keywords":null,"link":"/vilag/20180825_pedofil_papok_egyhaz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:25","title":"A pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős Spider.","shortLead":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős...","id":"20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf00373-f202-44bd-9597-d0ec07133742","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:21","title":"Meglepetés: itt a nyitható tetejű Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03927fd-dc66-417e-918b-82945ebe83e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is letölthető az FBI alkalmazása, amelyben a felhasználónak azokat a feladatokat kell végrehajtania, amiket egy leendő FBI-ügynöknek is.","shortLead":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is letölthető az FBI alkalmazása, amelyben a felhasználónak azokat...","id":"20180827_fbi_fittest_alkalmazas_android_ios_fitness_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03927fd-dc66-417e-918b-82945ebe83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef059df5-b147-4e5f-9a81-88dd40d0d3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_fbi_fittest_alkalmazas_android_ios_fitness_alkalmazas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:02","title":"Töltse le az FBI új alkalmazását – kiderítheti, hogy bírná-e a strapát úgy, mint egy ügynökük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf25914-1863-424b-b9b2-d9f6f1605cd2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"„Sok ember etet madarat. A mi madaraink viszont téged etetnek.” Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról reménybeli kuncsaftjait a Bérelj tyúkot (Rent-a-Chicken) nevű michigani vállalkozás. ","shortLead":"„Sok ember etet madarat. A mi madaraink viszont téged etetnek.” Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról...","id":"201830_berbaromfi_azudvarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf25914-1863-424b-b9b2-d9f6f1605cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef93c20c-059c-45dd-b998-175713d52f78","keywords":null,"link":"/kkv/201830_berbaromfi_azudvarba","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:30","title":"\"Bérelj tyúkot, körülbelül olyan könnyű tartani őket, mint az aranyhalakat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes megbeszélése csak és kizárólag politikai eszmecsere és nem intézményes vagy kormánytalálkozónak számít - szögezte le az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt parlamenti frakcióvezetőinek szombati közleménye.\r

\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes...","id":"20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33634f5-6620-4ff8-a154-2820d04e1de8","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:08","title":"Tüntetés lesz a Salvini-Orbán találkozó alatt, az Öt Csillag Mozgalom pedig elhatárolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap az énekesnő példájával ábrázolta, mennyire balliberális túlsúly van a popzenében. Tóth Vera nem kér ebből, mint mondja, soha nem politizált, nem akar részt venni ebben a kultúrharcos csatatérben. \r

\r

","shortLead":"A kormánylap az énekesnő példájával ábrázolta, mennyire balliberális túlsúly van a popzenében. Tóth Vera nem kér ebből...","id":"20180825_Ne_irjak_a_nevemet_a_harci_zaszlora__Toth_Vera_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64744ff2-3aeb-434a-83cb-0e34f094da97","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ne_irjak_a_nevemet_a_harci_zaszlora__Toth_Vera_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:40","title":"Ne írják a nevemet a harci zászlóra - Tóth Vera visszaszólt a Magyar Időknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"","category":"vilag","description":"Rekordszintű volt az amerikai bankok nyeresége a második negyedévben, negyedével több volt a nyereségük, mint a korábbi időszakban","shortLead":"Rekordszintű volt az amerikai bankok nyeresége a második negyedévben, negyedével több volt a nyereségük, mint a korábbi...","id":"20180826_Kaszaltak_az_amerikai_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f304e-8745-41d2-b64f-67aa33f2062e","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Kaszaltak_az_amerikai_bankok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:18","title":"Kaszáltak az amerikai bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea1d37-fa7c-47b7-9762-17510bce9f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korszerűbb hűtési technikai igyekszik csillapítani a Samsung Galaxy Note9 hőmérsékletét, amelyet hathatós tesztnek vetettek alá a Tom’s Guide munkatársai, hogy kiderítsék, mit ad a gyakorlatban.","shortLead":"Korszerűbb hűtési technikai igyekszik csillapítani a Samsung Galaxy Note9 hőmérsékletét, amelyet hathatós tesztnek...","id":"20180826_samsung_galaxy_note9_vizhutes_dex_dokkolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ea1d37-fa7c-47b7-9762-17510bce9f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46edd2-5710-440a-9e2f-eb2ab2a4d178","keywords":null,"link":"/tudomany/20180826_samsung_galaxy_note9_vizhutes_dex_dokkolo","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:03","title":"Részletes teszt: mit ér egy telefonban a vízhűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]