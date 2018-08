Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","shortLead":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","id":"20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5d19b-7fe8-458e-9684-1435250fff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:11","title":"Négy év alatt 8,9 milliárd ment el rá, de még mindig nincs kész a jegybanki alapítványok villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d8a5a8-828f-4e6a-8bf6-276aee18ebf5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét is itt építi ki.","shortLead":"Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi...","id":"201834__dzsibuti__kinai_hidfoallas__katonai_tamaszpontok__dzsabba_palotaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d8a5a8-828f-4e6a-8bf6-276aee18ebf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d35d4-da45-41d0-b958-59c808885381","keywords":null,"link":"/gazdasag/201834__dzsibuti__kinai_hidfoallas__katonai_tamaszpontok__dzsabba_palotaja","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:00","title":"Kelet-Afrika Szingapúrja akar lenni Dzsibuti, amelyet Kína megvesz kilóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki a bíróság a választások után, hogy nem feleltek meg a valóságnak.","shortLead":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki...","id":"20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c30c5-0b91-4a23-892d-085492d5a6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:28","title":"A Fidesz-média lejárató kampányüzeneteiről mondta ki a bíróság, hogy nem igazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. 