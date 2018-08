Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","shortLead":"A csatorna leszerződtette a rappert a legújabb show-jába, de azért készül B tervvel is.","id":"20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d597944d-2fa9-4d0f-b731-d629bebba6b1","keywords":null,"link":"/elet/20180827_A_TV2_ad_egy_eselyt_Curtisnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:20","title":"A TV2 ad egy esélyt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).","shortLead":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti...","id":"20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61244c9c-ffae-48f2-b1f2-1bc5d09e497a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:41","title":"Legendás király szobrát találhatták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális zaklatással vádló 22 éves Jimmy Bennett nyilatkozatban erősítette meg állítását. ","shortLead":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális...","id":"20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e813bd-6147-42dc-9e91-ef1d114ec936","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:51","title":"Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt Asia Argentót az olasz X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes liga ilyen jellegű bevételének több mint fele landol ugyanis ennél a csapatnál.","shortLead":"A teljes liga ilyen jellegű bevételének több mint fele landol ugyanis ennél a csapatnál.","id":"20180827_Kizarolag_a_Fradi_merkozeseiert_hajlandoak_a_szurkolok_fizetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0441af01-338a-460d-bd88-91f86a4ee042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kizarolag_a_Fradi_merkozeseiert_hajlandoak_a_szurkolok_fizetni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:19","title":"Kizárólag a Fradi mérkőzéseiért hajlandóak a szurkolók fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","shortLead":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","id":"20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b67785-00d7-4e37-9f51-0c33c063b4c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Váltópénzt lopott a volánbuszból a kazári férfi, aztán el is vitte egy körre a járművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt gyökeresen átformált, és közben maga is alaposan megnövelte a vagyonát.","shortLead":"Oldalajtón tér vissza a tőzsdei részvénytársaságok közé az amerikai Dell, amelyet alapító-névadója öt év alatt...","id":"201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76145093-f274-4a01-aa2f-8ed2cffb0748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fb1771-d21b-4c9f-b1f9-0887ead5d86f","keywords":null,"link":"/kkv/201828__dell__visszateres_atozsdere__metamorfozis__edzotabor_utan","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:00","title":"Pénzügyi zsonglőrmutatvány, amit most csinál a világ egyik legismertebb számítógépgyártója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá egy-egy konkrét donyec-medencei várost a fegyveres konfliktus övezetében, amelynek helyreállítását magukra vállalják.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá...","id":"20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa8d6-e5a5-47c1-a891-e846e6334415","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 22:05","title":"Fura ötlettel állt elő az ukrán elnök: örökbefogadót keres donyeci városoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És ha meg is találjuk, honnan tudhatjuk biztosan, hogy tényleg segíteni fog nekünk a fejlődésben? A feladatra alkalmatlan mentornak ellentétes hatása lehet: károkat tesz a karrierünkben, ahelyett hogy támogatna a sikerben. Ebben az útmutatóban egy lépésről- épésre módszert kínál Jonathan Gorham, egy ausztrál marketingügynökség, az Engine Scout alapítója.","shortLead":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És...","id":"20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4122d-4ef2-4130-be4a-98e7d5046e8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:33","title":"Így találj 5 lépésben olyan mentort, aki segít sikeresnek lenni a karrieredben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"}]