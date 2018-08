Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","id":"20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f866736-4797-4cbe-b272-14c19e7e883b","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:20","title":"Újabb állami milliárdokat kap a kisvárdai baromfifeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik forgalmas ausztrál autóúton is megállt a forgalom egy eltévedt kacsacsalád miatt.","shortLead":"Az egyik forgalmas ausztrál autóúton is megállt a forgalom egy eltévedt kacsacsalád miatt.","id":"20180827_Nem_csak_nalunk_okoznak_kozlekedesi_dugot_cuki_kiskacsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55759509-68c8-4c33-bc9c-57041fd83a34","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Nem_csak_nalunk_okoznak_kozlekedesi_dugot_cuki_kiskacsak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:45","title":"Nem csak nálunk okoznak közlekedési dugót cuki kiskacsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","shortLead":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","id":"20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf273dec-633f-4929-a481-ce5fe918bb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:20","title":"Videó: Két keréken száguldott a kis Daihatsu a Nürburgringen, igaz nem önszántából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes megbeszélése csak és kizárólag politikai eszmecsere és nem intézményes vagy kormánytalálkozónak számít - szögezte le az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt parlamenti frakcióvezetőinek szombati közleménye.\r

\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden esedékes...","id":"20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33634f5-6620-4ff8-a154-2820d04e1de8","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Tuntetes_lesz_a_SalviniOrban_talalkozo_alatt_az_Ot_Csillag_Mozgalom_pedig_elhatarolta_magat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:08","title":"Tüntetés lesz a Salvini-Orbán találkozó alatt, az Öt Csillag Mozgalom pedig elhatárolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele.","shortLead":"Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele.","id":"20180828_Drogbotranya_utan_sorra_kapja_az_allasajanlatokat_Curtis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837150af-2f1f-4551-8626-753566c5326b","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Drogbotranya_utan_sorra_kapja_az_allasajanlatokat_Curtis","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:56","title":"Drogbotránya után sorra kapja az állásajánlatokat Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaca535-17d8-4f65-8c71-d50e1136f216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mel B az alkohol- és szexfüggőségét próbálja meg kezeltetni.","shortLead":"Mel B az alkohol- és szexfüggőségét próbálja meg kezeltetni.","id":"20180827_Rehabra_megy_az_egyik_Spice_Girl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaca535-17d8-4f65-8c71-d50e1136f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78872983-e615-4a1c-8c0d-5ff431ec1c73","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Rehabra_megy_az_egyik_Spice_Girl","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:01","title":"Rehabra megy az egyik Spice Girl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a pandák vonzerejét a bécsi állatkert.","shortLead":"Új szintre emelte a pandák vonzerejét a bécsi állatkert.","id":"20180827_Mennyit_fizetne_egy_kepert_amelyet_egy_panda_festett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2adafc2-1166-405b-a376-4755b0d15285","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Mennyit_fizetne_egy_kepert_amelyet_egy_panda_festett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:38","title":"Mennyit fizetne egy képért, amelyet egy panda festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]