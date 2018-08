Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"769a64a6-d175-4fd6-b73d-b3a60c188024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta a Bugatti a Chironnál is kegyetlenebb autóját, Párkánynál pedig korhatáros videós rögzített egy autós.","shortLead":"Bemutatta a Bugatti a Chironnál is kegyetlenebb autóját, Párkánynál pedig korhatáros videós rögzített egy autós.","id":"20180826_top_autos_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769a64a6-d175-4fd6-b73d-b3a60c188024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d96ba2-1b0f-4cd4-b2f3-60afb82bb67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180826_top_autos_hirek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:21","title":"Tolatóradar: Nem sokon múlt az életveszélyes frontális baleset Párkánynál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert Farkast falopás miatt eltávolították polgármesteri székéből.","shortLead":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert...","id":"20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea30b36-972a-4c87-a295-4f3deea127e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:51","title":"Nem az újrainduló falopó polgármester nyert az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","shortLead":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","id":"20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7cbe4-28b6-472c-82cd-4a6b4a40b267","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:40","title":"Az ezüstgeneráción múlik a plázák sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e759d4-62a8-470b-a16b-3fe4ae10c762","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_A_kozteve_szerint_a_Fradi_vezeti_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:38","title":"Óriási siker: a köztévé szerint a Fradi vezeti a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint a dokumentum \"megtévesztő, buherált\", amit nem lehet érvényesnek tekinteni. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint a dokumentum \"megtévesztő, buherált\", amit nem lehet érvényesnek tekinteni. ","id":"20180827_Javor_Benedek_Vissza_kell_vonni_Paks_II_kornyezeti_engedelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6fd47-c85a-46b9-9701-8b97216a3b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Javor_Benedek_Vissza_kell_vonni_Paks_II_kornyezeti_engedelyet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:43","title":"Jávor Benedek: Vissza kell vonni Paks II. környezeti engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6202600-e580-43a2-8ba8-388362a9a13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás okozta a tüzet.","shortLead":"Gázrobbanás okozta a tüzet.","id":"20180826_Leegett_zurichi_fopalyaudvar__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6202600-e580-43a2-8ba8-388362a9a13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e442d-c27c-4dc6-bfcf-7d4c28f26034","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Leegett_zurichi_fopalyaudvar__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 26. 09:39","title":"Hatalmas tűz volt Zürich belvárosában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős Spider.","shortLead":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős...","id":"20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf00373-f202-44bd-9597-d0ec07133742","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:21","title":"Meglepetés: itt a nyitható tetejű Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a köznyelv minden szélsőséges időjárási körülményt a klímaváltozásnak igyekszik tulajdonítani, erre az átalakulásra semmilyen bizonyítékot nem találtak a tudósok – egészen eddig. ","shortLead":"Bár a köznyelv minden szélsőséges időjárási körülményt a klímaváltozásnak igyekszik tulajdonítani, erre az átalakulásra...","id":"20180827_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_hohullam_meleg_ido_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f0814-1f81-4fe2-9c01-69b6091b93a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_hohullam_meleg_ido_idojaras","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:03","title":"Egy tudós állítja: tényleg nem véletlenül volt ilyen meleg a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]