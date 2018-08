Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","shortLead":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","id":"20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7cbe4-28b6-472c-82cd-4a6b4a40b267","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:40","title":"Az ezüstgeneráción múlik a plázák sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank lépése akár felminősítést is hozhat Magyarországnak.","shortLead":"A jegybank lépése akár felminősítést is hozhat Magyarországnak.","id":"20180827_Orul_a_hitelminosito_hogy_nehezebb_lesz_lakashitelt_felvenni_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9897072-56b8-4878-b8a9-f3c473b6a38f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Orul_a_hitelminosito_hogy_nehezebb_lesz_lakashitelt_felvenni_Magyarorszagon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:01","title":"Örül a hitelminősítő, hogy nehezebb lesz lakáshitelt felvenni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt a sajtóérdeklődés iránta, de egyetlen kérdésre sem válaszolt.","shortLead":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt...","id":"20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b396091-81d1-482f-bfa9-337bd9c99fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:20","title":"Kiengedték Rezesovát a börtönből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió magyar tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát – derül ki a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A legtöbben már nem is a jobb fizetésért, hanem az itthoni politikai helyzet miatt mennének.","shortLead":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió...","id":"20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66827e-7080-4f45-a9b7-f32ec6165c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:56","title":"Az utolsó kapcsolja le a villanyt: még 1,5 millió magyar készül kivándorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is megtapasztalhassák Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, vagyis a 2Rule erejét. Garantáltan politikamentesen! ","shortLead":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is...","id":"20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7401dba-b204-448c-a26a-883f0439c42d","keywords":null,"link":"/kkv/20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:54","title":"Ön is akar egy vadító 2rule mezt? Fusson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik legnagyobb e-sport-versenyén is bevetettek fejlesztői. És az eredmény? Attól, mert valami szuperokosnak hiszi magát, még nem feltétlenül képes minden lépést hiba nélkül végrehajtani.","shortLead":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik...","id":"20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a479c-4b9d-499d-9b6c-daa01a118ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"Nem kell még temetni az embereket: legyőzték a szuperokosnak hitt mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat közölte az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat közölte az adatokat.","id":"20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7830d8ad-31c8-4546-81f9-5867507ea23f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:49","title":"Ezért éri meg Romániában bevásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]