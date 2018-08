Mesut Özil egy erőhiányban abszolút nem szenvedő Mercedes-t állított be a garázsába, ahol már eddig is több ilyen márkájú járgány parkolt.

A német futball-válogatottból nemrégiben saját döntéséből távozott Mesut Özil egy vadonatúj AMG GT R-t kapott szponzorától, a Mercedestől. A fekete fényezésű sportkocsi német alapára 166 000 euró (53,9 millió forint), hazánkban pedig minimum 55,9 millió forintba kerül egy ilyen autó, melynek ára néhány extra megrendelésével jelentősen tovább növelhető.

© Mercedes

© Mercedes

A Forma 1-es felvezetőautó szerepét is betöltő Mercedes-AMG GT R Coupé motorházteteje alatt egy V8-as biturbó erőforrás található, mely 4 literes lökettérfogatból 585 lóerőt, illetve 700 Nm-t állít elő. Ez az erő egy hétsebességes duplakuplungos váltón keresztül érkezik meg a hátsó kerekekre. A négykerékkormányzású sportgép 3,6 másodperc alatt gyorsul állóhelyzetből 100-as tempóra, a végsebessége pedig 318 km/h.

© Mercedes

© Mercedes

Özil garázsában messze nem ez az első csillagos autó, ott ugyanis már többek közt egy AMG S63 Coupé, egy E400 Coupé, egy GLE 400 Coupé és egy G-osztályos terepjáró is pihen.

A török származású focista Németországban tavasszal nagy port vert fel azzal, hogy az újraválasztására készülő török elnökkel, Recep Tayyip Erdogannal fotózkodott. A németek enyhén fogalmazva nem repestek a boldogságtól. Özil júliusban bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól, a 29 éves focista többek közt rasszizmusra és tiszteletlenségre panaszkodott. Továbbá a német szövetséget és a szponzorait is kritizálta, mert azok a történteket követően kihátráltak mögüle.

Özil ugyan nem nevesítette a Mercedest, de egyértelmű volt, hogy név nélkül a stuttgarti márkát is kritizálta. Ezért is érdekes, hogy most mégis átvehette vadonatúj Mercedes sportkocsiját.

© AFP

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.