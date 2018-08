Az előzetes egyfelől a kocsi front részét mutatja, két párhuzamosan futó LED-csíkkal, valamin a márka emblémájával.

A jármű hátulja is feltűnik, érdekes részletként, valamiféle aerodinamikai elemmel, amely szárnynak tűnik. Itt látható egyébként a 360 felirat is, ami a koncepció elnevezése, valamint hozzátettek még egy C-betűt is, ami akár a „cupé” szót is jelentheti, valami sportos autóra utalva.

A leginkább az valószínű, hogy egy teljesen önvezető járműről lehet szó. Mivel közeleg a Párizsi Autószalon, várható a gyártók részéről, hogy komolyabb figyelemfelkeltő akciókkal rukkolnak ki.