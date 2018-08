Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","shortLead":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","id":"20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54726b-6f24-4e95-9685-12c8217e480c","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:11","title":"Nekimentek a francia halászok a briteknek, tengeri csatában űzték el őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","shortLead":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","id":"20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61878a23-04f7-467a-88a7-faa0f855daf6","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:03","title":"Elárverezik Sigmund Freud egyik levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját a RED, de már most láthatunk a mobilról néhány érdekes fotót.","shortLead":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját...","id":"20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b834176-7141-4fd7-81a3-823b57d074ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:03","title":"Fotók érkeztek: megvillantották a mobilt, ami holografikus kijelzőt kap majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele.","shortLead":"Talán nem is járt olyan rosszul azzal, hogy Majka szakított vele.","id":"20180828_Drogbotranya_utan_sorra_kapja_az_allasajanlatokat_Curtis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837150af-2f1f-4551-8626-753566c5326b","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Drogbotranya_utan_sorra_kapja_az_allasajanlatokat_Curtis","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:56","title":"Drogbotránya után sorra kapja az állásajánlatokat Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70 kilométerrel keletebbre folyik. ","shortLead":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70...","id":"20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd2470-a34b-43da-b4dc-ecc739152f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:31","title":"Fotók: Találtak egy XV. századi fahajót Lengyelországban a földben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetét pár napon belül hozzák nyilvánosságra, néhány elemről már terjednek a hírek. ","shortLead":"Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetét pár napon belül hozzák nyilvánosságra, néhány elemről már terjednek a hírek. ","id":"20180828_nat_kasler_altalanos_iskola_termeszettudomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c170370f-7b2f-46ad-9cdc-7e6ccfc65763","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_nat_kasler_altalanos_iskola_termeszettudomany","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:43","title":"Szivárognak a hírek az új alaptantervről: Már általánosban elsorvasztanák a fizikát, biológiát és kémiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","shortLead":"A szolgáltató nem hívta fel újra az ügyfeleket, hanem a korábbi adatok felhasználásával tudta le a feladatát.","id":"20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aaf02e-882c-4bfd-8bb7-7aa0cd65a6ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Szabalytalanul_vegzett_adategyeztetest_40_milliot_fizethet_a_Vodafone","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:07","title":"Szabálytalanul végzett adategyeztetést, 40 milliót fizethet a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]