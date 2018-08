Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bd83104-170d-4b2d-be75-ebc7fea3cf8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kellett műteni Eusebio Di Francesco kezét, mert csapata hétfő esti meccsén a kispad ütlegelésével vezette le a feszültséget.","shortLead":"Meg kellett műteni Eusebio Di Francesco kezét, mert csapata hétfő esti meccsén a kispad ütlegelésével vezette le...","id":"20180828_eltorte_az_ujjat_eusebio_roma_atalanta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bd83104-170d-4b2d-be75-ebc7fea3cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e991a9-e726-4ded-a5dc-f2ce03be58d9","keywords":null,"link":"/sport/20180828_eltorte_az_ujjat_eusebio_roma_atalanta","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:47","title":"Úgy ütötte a kispadot, hogy eltörte az ujját a Roma edzője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","shortLead":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","id":"20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c470207-0b9e-4efa-accd-9267b970a156","keywords":null,"link":"/sport/20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:17","title":"Három mérkőzés alatt 45 gólt kapott egy Megye I-es focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha az életben meghozott döntési dilemmáinkat fontosság szempontjából kellene rangsorolni, a csúcson természetesen ott áll az „elköteleződjek-e valaki mellett?”. Igen válasz esetén jön a „jó, de ki legyen az?” problematikája, ami után már tényleg csak a „mikor” kérdése marad hátra. Csak?!","shortLead":"Ha az életben meghozott döntési dilemmáinkat fontosság szempontjából kellene rangsorolni, a csúcson természetesen ott...","id":"20180828_Az_igazira_varva_a_parvalasztas_dilemmai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bb72d4-f193-49f8-a5f7-d28509cbf934","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180828_Az_igazira_varva_a_parvalasztas_dilemmai","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:15","title":"Az igazira várva: ezek ma a párválasztás dilemmái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","shortLead":"A jegybank 19 millió forintos büntetést szabott ki az NHB Bankra, mert hiányosságokat talált a pénzintézet rendszerében.","id":"20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc53677-78c5-4d92-8da5-08a9f7a96291","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Megint_megbuntette_az_MNB_Matolcsy_unokatestverenek_bankjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:04","title":"Megint megbüntette az MNB Matolcsy unokatestvérének bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette.","shortLead":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából...","id":"20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441511c-3f36-44cf-bc79-b06d577baded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:17","title":"Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","shortLead":"A 40 város összesen mintegy 150 millió embert jelent. ","id":"20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15682869-7876-404a-b417-ee246bd2f435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csokkenti_a_termelt_szemet_mennyiseget_40_nagyvaros_vilagszerte_Budapest_nincs_koztuk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Csökkenti a termelt szemét mennyiségét 40 nagyváros világszerte, Budapest nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","shortLead":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","id":"20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62597441-42ee-4b98-9c3a-329505a61060","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:43","title":"Magdi anyus megint visszatér a Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fekete polgárjogi harcos 1963. augusztus 28-án a Lincoln-szobor előtt történelmet írt.","shortLead":"A fekete polgárjogi harcos 1963. augusztus 28-án a Lincoln-szobor előtt történelmet írt.","id":"20180828_Van_egy_almom__55_eve_mondta_el_hires_beszedet_Martin_Luther_King","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5463b6bd-b8b6-4441-9540-d3ed0a198496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c811c3da-be1a-401f-96e9-f3ae3a6d9d27","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Van_egy_almom__55_eve_mondta_el_hires_beszedet_Martin_Luther_King","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:25","title":"„Van egy álmom” – 55 éve mondta el híres beszédét Martin Luther King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]