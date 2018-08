Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3f49ea-04db-405b-a61f-7555bce4844f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A polgármester szerint nem akarják, hogy idegessé váljon és rátámadjon a fürdőzőkre.","shortLead":"A polgármester szerint nem akarják, hogy idegessé váljon és rátámadjon a fürdőzőkre.","id":"20180827_Egy_delfin_miatt_zartak_le_tobb_strandot_Franciaorszag_eszaknyugati_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3f49ea-04db-405b-a61f-7555bce4844f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534c0660-68c3-4f13-a1bd-9e400fce9f4b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Egy_delfin_miatt_zartak_le_tobb_strandot_Franciaorszag_eszaknyugati_partjainal","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:34","title":"Egy delfin miatt zártak le több strandot Franciaország északnyugati partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben Magyarország támogatja – mondta Orbán Viktor Milánóban olasz újságíróknak.","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben...","id":"20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf32b69b-77f6-429b-b54d-1b107030383f","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:24","title":"Orbán: \"Salvini az én hősöm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnhet az előzetes letartóztatása. Az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"Megszűnhet az előzetes letartóztatása. A dúsgazdag szlovák családból származó, most 41 éves nő mintarabként, jó magaviseletének köszönhetően szabadult 3 évvel eredeti büntetése lejárta előtt.","shortLead":"Utolsó börtönnapját a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet budapesti, Nagy Ignác utcai épületében töltötte Eva...","id":"20180828_Igy_szabadult_Rezesova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758ac69c-1a75-4732-8ea4-064ece72d98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c44e10d-49c3-4989-a4bb-27cc82972d80","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Igy_szabadult_Rezesova","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:29","title":"Egyetlen kérdésre sem válaszolt a börtönből kijövet Eva Rezesova – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És ha meg is találjuk, honnan tudhatjuk biztosan, hogy tényleg segíteni fog nekünk a fejlődésben? A feladatra alkalmatlan mentornak ellentétes hatása lehet: károkat tesz a karrierünkben, ahelyett hogy támogatna a sikerben. Ebben az útmutatóban egy lépésről- épésre módszert kínál Jonathan Gorham, egy ausztrál marketingügynökség, az Engine Scout alapítója.","shortLead":"A karrier-tanácsadók egyik leggyakoribb felszólítása: Találj egy jó mentort! Persze mondani könnyebb, mint megtenni. És...","id":"20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d8b7a-76de-46d3-8ec4-08662dcf27c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4122d-4ef2-4130-be4a-98e7d5046e8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180824_Igy_talalj_5_lepesben_olyan_mentort_aki_segit_sikeresnek_lenni_a_karrieredben","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:33","title":"Így találj 5 lépésben olyan mentort, aki segít sikeresnek lenni a karrieredben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","shortLead":"Ha igaz a hír, Armin Hodzic szerződtetése egyben az NB I. valaha volt legdrágább igazolása is.","id":"20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=810b836d-6829-41f2-ba60-b4cb4b9a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4855aa25-cb62-4573-b1ad-1065245f0e91","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Ketmillio_euroert_igazolhatott_uj_csatart_a_Vidi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"Kétmillió euróért igazolhatott új csatárt a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre gyanakodnak, de eddig nem tudták bebizonyítani, hogy a Hunviron Kft. lenne a felelős a szagokért.","shortLead":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre...","id":"20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705fca8c-e95f-4e18-ad2b-4e10df6479a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:28","title":"Hetek óta elviselhetetlen bűz fojtogatja a hatvaniakat, most pedig furcsa massza folyik egy helyi cég telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás rádióműsora. 