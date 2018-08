Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","shortLead":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","id":"20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf63c5-0bb4-4014-a70c-62c0d5bf457f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:48","title":"Sorra mondják le válogatottságot az angol játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan alkalmazást készítettek a Waterloo-i Egyetem kutatói, amelyet az androidos telefonokra telepítve energiaspórolás érhető el, így érezhetően hosszabb lesz a készülék üzemideje.","shortLead":"Olyan alkalmazást készítettek a Waterloo-i Egyetem kutatói, amelyet az androidos telefonokra telepítve energiaspórolás...","id":"20180829_akkumulator_merules_telefontoltes_waterlooi_egyetem_osztott_kepernyo_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5d502a-b5bb-419c-802e-b53dbfe1d919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_akkumulator_merules_telefontoltes_waterlooi_egyetem_osztott_kepernyo_android","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:03","title":"15-20%-kal is növelheti a telefon üzemidejét egy új alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","shortLead":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","id":"20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ba1cd7-4838-4bd2-b43a-ba2dcfb8a516","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 05:16","title":"Ma is szép, napos időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta hangoztatott szűrőprogram. ","shortLead":"A szakember szerint se eszköz, se orvos nincs elég, így közel sem biztos, hogy idén megvalósulhat az évek óta...","id":"20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d0a8b8-cb61-4665-b22d-2458eceb5f62","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_kormany_csak_igerget_Lehet_hogy_iden_sem_lesz_semmi_a_vastagbelszuresbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:01","title":"A kormány csak ígérget? Lehet, hogy idén sem lesz semmi a vastagbélszűrésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó eséllyel az elmúlt időszak legviccesebb helyzetét fedezték fel a Google Street View szolgáltatásának szemfüles használói.","shortLead":"Jó eséllyel az elmúlt időszak legviccesebb helyzetét fedezték fel a Google Street View szolgáltatásának szemfüles...","id":"20180828_google_maps_street_view_macska_szentely_roma_utcakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61fc047-1a7a-4167-88a8-85adbc86436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_google_maps_street_view_macska_szentely_roma_utcakep","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:02","title":"Csak forgatja a Google Street View-t, és egyszer csak önre csodálkozik egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz az egymással kapcsolatban nem álló embereket.","shortLead":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz...","id":"20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12a68f4-4e2b-4ed3-a175-833d424a276d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:03","title":"Új ötletet dobott be a Facebook: minden profilon látszik majd, mi bennünk a közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg idénre tervezték, ám már tavaly sikerült elérni, hogy a Facebook energiafelhasználásának nagyobb része megújuló energiából származzon. Most sokkal nagyobb célt tűztek ki maguk elé Zuckerbergék: teljesen átállítják a közösségi oldal működtetését.","shortLead":"Elvileg idénre tervezték, ám már tavaly sikerült elérni, hogy a Facebook energiafelhasználásának nagyobb része megújuló...","id":"20180829_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_globalis_felmelegedes_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23173a-3472-4c5c-b574-1d617c6c410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_globalis_felmelegedes_klimavedelem","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:02","title":"Letette a nagyesküt a Facebook: 2020-ra már teljesen ingyenes áramról működik majd a közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelt el nyomozást.","shortLead":"A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelt el nyomozást.","id":"20180828_elszabadult_kerek_m1_halalos_baleset_kihallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059de0e4-85f7-4dfe-9dec-9a7b467f1252","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elszabadult_kerek_m1_halalos_baleset_kihallgatas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:48","title":"Elfogták a sofőrt, akinek elszabadult kereke megölt egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]