Egy pillanat is elég ahhoz, hogy súlyos baleset történjen az úton. A videóban szereplő furgonnak nem volt szerencséje, számára a legrosszabbkor jött el ez a pillanat.

Rengetegszer hallhatták már az autósok, mennyire veszélyes fáradtan a volán mögé ülni. Ennek ellenére mégis vannak olyanok, akik továbbra is megteszik, pedig ezzel nemcsak saját magukat sodorják veszélybe, hanem mások életét is. A kérdés az ilyen esetekben nem is az, hogy bekövetkezik-e a baleset, hanem az, hogy mikor.

Az alábbi felvételen látható balesetnél a vétkes autó sofőrjénél ez a kérdés sem maradt nyitva. A karambol – a videó időbélyegével ellentétben – augusztus 13-án történt, az oroszországi Szentpétervárnál. A szemből érkező Volkswagen sofőrje a beszámoló szerint elaludt a volánnál, és néhány másodperc elég volt, hogy frontálisan ütközzön a szemből érkező furgonnal.

A videó leírása szerint mindenki túlélte az ütközést, mi a balesetet látva a csodával határos. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy súlyos sérülés sem történt.