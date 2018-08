Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban. Sajnos a baleseti statisztikákon ez a legkevésbé látszik meg.","shortLead":"Ötvenhat százalékkal több gyorshajtási bírságot kaptak kézhez autósok az első fél évben, mint egy évvel korábban...","id":"20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6906c5e8-013b-4dd3-a968-495700a000cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b5ca-eaf1-4aa1-b5c6-d6116e59c3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_gyorshajtas_baleseti_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:13","title":"Csúcson a gyorshajtási bírságok száma, de a baleseteké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","shortLead":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","id":"20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c288314-1da1-489d-87cf-7a0bfd241fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"A bírák kinevezéséről kérdezték, kommunistázással válaszolt az igazságügyi minisztérium államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","shortLead":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","id":"20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea813801-11e3-40c9-a344-3973c882ae82","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:05","title":"Pásztor Anna még a vécére is testőrrel megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","id":"20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370bc70-b5d4-4d9a-8df4-1dd2ce0ac00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:39","title":"Feljelentést tesz az LMP a Microsoft-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","shortLead":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","id":"20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53b56bf-b6aa-40b1-9214-59ee46150e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:43","title":"Ki kellett üríteni a New York-i Szabadság-szobrot és környékét három lángoló gázpalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","shortLead":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","id":"20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6684364-7cd7-4acf-9876-1995bd305260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:24","title":"Kormányzati segítség ide vagy oda, sok család csak hitelből képes fedezni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]