BMW június közepén leplezte le az évtizedekkel ezelőtti 8-as BMW leszármazottját, a G17-es kódszámot viselő teljesen új, 2018-as modellévű 8-as kupét. A szemrevaló vonalakkal és izmos motorokkal felvértezett újdonságról korábban szinte már mindent részletesen leírtunk , most pedig sikerült lencsevégre kapnunk az újdonságot.

A mellékelt felvételeket a berlini IFA szakkiállításon készítettük, ahol a BMW már néhány héttel a Párizsi Autószalon előtt a nagyközönség elé tárt egy M-csomagos 840d xDrive-ot. Mivel ez egy szórakoztatóelektronikai kiállítás, itt elsősorban kütyü frontról közelítik meg ezt a 320 lóerős dízelmotoros új nagyvasat. Ez pedig nem más, mint a Digital Key.

Ennek lényege, hogy a megfelelő Samsung Galaxy S7, S8, S9, Note8, illetve Note9 okostelefonok egyfajta digitális kulcsként funkcionálhatnak. Elég a mobil a zárak nyitásához és a motor indításához, illetve a virtuális digitális kulcs akár meg is osztható, így például egy családtagunk az engedélyünkkel a fizikai kulcs birtoklása nélkül, a telefonjának segítségével is elviheti egy karikára a 8-as BMW-nket.

Mint megtudtuk, a Digital Key a mintegy 100 ezer eurós alapárú 8-as kupén kívül az ugyancsak nemrégiben bejelentett újgenerációs X5-össel, illetve a várhatóan hamarosan hivatalosan is leleplezendő új 3-as modellel kompatibilis. Vezetni most sajnos még nem tudtuk a közeljövőben négyajtós változatban is bemutatkozó 8-ast, de ami késik, nem múlik.

