Fontos szabály a közlekedésben, hogy a kamionokat és teherautókat csak nagy odafigyeléssel szabad megelőzni. Nem véletlenül, hiszen egy 40 tonnás jármű a rakománnyal együtt meglehetősen nehezen tud megállni. Arról nem is beszélve, hogy a holttér miatt nem biztos, hogy a kamion sofőrje észreveszi a személyautót, ez pedig komoly balesetet is okozhat. Ezt szerencsére az alábbi helyzetben ez nem következett be, de a videó így is felvet néhány kérdést.

Az alábbi felvételt Hollandiában rögzítette egy autós fedélzeti kamerája. Jól látni, hogy az Opel szép lassan elhalad a kamion mellett, amelynek sofőrje viszont a záróvonal után sávot akart váltani. Ezt meg is tette, csakhogy a személyautó akkor még nem fejezte be teljesen a manővert, így a hátulját pont sikerült megkoccolni.

Ez idáig még érthető, az autó ugyanis pont olyan szerencsétlen szögben helyezkedett el, hogy a kamionos nem láthatta, ami viszont ezután történt, az már jóval kevésbé érthető. Az Opel sofőrje ugyanis nem kezdett el gyorsítani, hogy jól láthatóvá váljon a kamionos számára, és jelezni sem jelzett neki, hogy valami gond van. Emiatt viszont a DAF sofője gyorsítani kezdett, amivel gyakorlatilag "letolta" az útról az Opelt.

Óriási szerencse, hogy a hátulról érkező autók sofőrjeiben volt annyi lélekjelenlét, hogy ki tudták kerülni az Opelt, így nem történt komolyabb baj.

