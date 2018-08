Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre gyanakodnak, de eddig nem tudták bebizonyítani, hogy a Hunviron Kft. lenne a felelős a szagokért.","shortLead":"A környéken élők már többször is próbálták kideríteni, honnan jön a szag: sokan a helyi hulladékkezelő cégre...","id":"20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705fca8c-e95f-4e18-ad2b-4e10df6479a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hetek_ota_elviselhetetlen_buz_fojtogatja_a_hatvaniakat_most_pedig_furcsa_massza_folyik_egy_helyi_ceg_telephelyerol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:28","title":"Hetek óta elviselhetetlen bűz fojtogatja a hatvaniakat, most pedig furcsa massza folyik egy helyi cég telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3238b4c-9781-4e9b-a523-0bfb705a7a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó mostantól a kompakt kategóriás típus minden változatát Corolla néven árulja, és küszöbön a 12. generáció piaci debütálása. ","shortLead":"A japán gyártó mostantól a kompakt kategóriás típus minden változatát Corolla néven árulja, és küszöbön a 12. generáció...","id":"20180828_itt_az_uj_toyota_corolla_nem_lesz_tobbe_auris_parizsi_autoszalon_hibrid_prius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3238b4c-9781-4e9b-a523-0bfb705a7a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b03856a-52b1-4318-bbac-19976969d57d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_itt_az_uj_toyota_corolla_nem_lesz_tobbe_auris_parizsi_autoszalon_hibrid_prius","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:21","title":"Itt az új Toyota Corolla, nem lesz többé Auris és dízelmotor sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az implicit (procedurális) vagy „készségmemória” a hosszú távú memória egyik típusa. Ezt használjuk, amikor biciklizünk, hangszeren vagy videojátékkal játszunk. ","shortLead":"Az implicit (procedurális) vagy „készségmemória” a hosszú távú memória egyik típusa. Ezt használjuk, amikor...","id":"20180828_Miert_nem_felejtunk_el_soha_biciklizni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41e8426-8a59-4ce0-9736-55673bfb949f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180828_Miert_nem_felejtunk_el_soha_biciklizni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:15","title":"Miért nem felejtünk el soha biciklizni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató tüntetések hatására csak a nők tervezett korhatáremelését volt hajlandó mérsékelni.","shortLead":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató...","id":"20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa737809-1c51-4e6a-9a6d-4392e337848c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:18","title":"Óriásit esett Putyin népszerűsége, mert megpiszkálta a nyugdíjkorhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","shortLead":"A film már forog, de a nagy bejelentésre eddig kellett várni.","id":"20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f572c-df41-4dad-a238-50b39d2de215","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Es_Tarantino_vegre_megtalalta_az_o_Charles_Mansonjat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:30","title":"És Tarantino végre megtalálta az ő Charles Mansonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átlagosan két hónappal hosszabbítja meg a páciensek életét az agresszív agydaganat, a glioblastoma elpusztítására alkalmazott lézerkezelés a kemoterápiához képest visszatérő tumor esetében – állapították meg a Washington Egyetem orvostudományi karának kutatói.","shortLead":"Átlagosan két hónappal hosszabbítja meg a páciensek életét az agresszív agydaganat, a glioblastoma elpusztítására...","id":"20180829_agydaganat_glioblastoma_lezerkezeles_hatasa_kemoterapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e191a85-4c33-47e6-a95c-60b29187404a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_agydaganat_glioblastoma_lezerkezeles_hatasa_kemoterapia","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:03","title":"Egy lépés előre: tovább élhet, aki kemoterápia helyett lézerkezelést kér a leggyakoribb agydaganat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d800e6-fd1c-4410-ac58-5f6dcea1fd7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A szülők kénytelenek tétlenül nézni azt, ami a gyermekükkel történik. Közben persze a hírekben minden rendben van…” - A népszerű történelem szakos pedagógus, Balatoni József a Facebookon szólította meg a politikusokat.



","shortLead":"„A szülők kénytelenek tétlenül nézni azt, ami a gyermekükkel történik. Közben persze a hírekben minden rendben van…”...","id":"20180830_Elgondolkodtato_nyilt_levelben_tett_fel_12_kerdest_az_oktatasiranyitoknak_Joco_bacsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d800e6-fd1c-4410-ac58-5f6dcea1fd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfccb76c-1fe6-46cf-a61e-bb3e67b6be4e","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Elgondolkodtato_nyilt_levelben_tett_fel_12_kerdest_az_oktatasiranyitoknak_Joco_bacsi","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:09","title":"Elgondolkodtató nyílt levélben tett fel 12 kérdést az oktatásirányítóknak Jocó bácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70 kilométerrel keletebbre folyik. ","shortLead":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70...","id":"20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd2470-a34b-43da-b4dc-ecc739152f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:31","title":"Fotók: Találtak egy XV. századi fahajót Lengyelországban a földben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]