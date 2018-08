Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00130fc8-ebba-40be-80cc-f717215acbc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szovjetunióban készült, de az afrikai sivatagot is megjárta ez a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró.","shortLead":"A Szovjetunióban készült, de az afrikai sivatagot is megjárta ez a több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró.","id":"20180830_a_nap_fotoi_27_millio_forintot_erhet_ez_a_regi_lada_niva_szovjet_orosz_terepjaro_dakar_rali","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00130fc8-ebba-40be-80cc-f717215acbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26559145-607c-41b3-97ef-fc41552714c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_a_nap_fotoi_27_millio_forintot_erhet_ez_a_regi_lada_niva_szovjet_orosz_terepjaro_dakar_rali","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:41","title":"A nap fotói: Akár 27 millió forintot is érhet ez a pókhálós, régi Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","shortLead":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","id":"20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6796796-8401-40c3-8662-48ecef5ec786","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:52","title":"A Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeum előtt akcióztak civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","shortLead":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","id":"20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa12ef0-76a0-42ab-bec8-4a852684ba41","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:44","title":"Műsorvezető lesz a Hír Tv-n a Pesti Srácok főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó férfi, és véletlenül elütötte társát, aki a bikaistálló mellett állt.","shortLead":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó...","id":"20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9fb174-c80b-477e-a4ac-e5a5a64269ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Munkagéppel préselte falnak egyik állatgondozó a másikat, próbára bocsátják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber. A funkcionális továbbfejlesztés mellé új külső is jár.","shortLead":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber...","id":"20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db91decd-9be8-4335-a043-67793544b9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:03","title":"Megváltozik a Viber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","shortLead":"Bezzeg az SUV-k, azok most használtan is jól tartják az árukat. ","id":"20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30aab9b-efea-4920-8504-9ae9894a1602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f37e15b-77e7-451f-82af-a107f858addb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_ertekvesztes_hasznalt_auto_statisztika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:24","title":"Újkori árának alig harmadát éri átlagosan egy prémium autó hét évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","shortLead":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","id":"20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b749a416-ba4a-4b2c-a64e-c6ff9603a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:41","title":"Nevelőtanár lett a gyerekverési ügybe keveredett volt iskolaigazgatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak nagyon szűk kör ismeri. Annyit tudunk, hogy hazafias lesz, erkölcsileg is nevel, és persze a kornak megfelelő műveltséget írja le. Na, és? Minden tanterv ilyen.","shortLead":"Kisebbfajta csodavárás előzi meg az új Nemzeti alaptanterv megjelenését, már elkészült annak a vitaanyaga, de még csak...","id":"20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65a7b68-f01d-4bc8-b629-1955d780a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4425b-bb31-4a2b-b432-c3941b676b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Hazafias_korszeru_muveltseget_ad_munkara_nevel__ilyen_altalaban_az_alaptanterv","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:20","title":"A rendszerek és az erkölcsök változnak, az alaptanterv ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]