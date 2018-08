Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta új, energiatakarékos processzorait az Intel. A chipek a várakozások szerint újabb szereplőket hozhatnak az ultravékony laptopok piacára.","shortLead":"Bemutatta új, energiatakarékos processzorait az Intel. A chipek a várakozások szerint újabb szereplőket hozhatnak...","id":"20180830_ifa_2018_intel_processzor_u_y_sorozat_ultrabook_ultravekony_laptopok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66393602-8599-4694-bfd9-348f1fd5b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1412d12-4c36-4e73-aac3-ecdd34e230ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_ifa_2018_intel_processzor_u_y_sorozat_ultrabook_ultravekony_laptopok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:03","title":"Megjöttek az Intel új processzorai, ezek jót tehetnek a vékony laptopok üzemidejének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c9f0ae-4400-481d-8296-5519392a2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megmutatták a franciák újdonságukat, amely Oroszországban fog készülni. ","shortLead":"Megmutatták a franciák újdonságukat, amely Oroszországban fog készülni. ","id":"20180829_Itt_a_Renault_Arkana_a_marka_sportos_SUVja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c9f0ae-4400-481d-8296-5519392a2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59042839-8db8-4a83-bc2a-f5c278152d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Itt_a_Renault_Arkana_a_marka_sportos_SUVja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:23","title":"Itt a Renault Arkana, a márka legformásabb SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc924e-0130-421b-a445-52140e8f716d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves helyi férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves helyi férfit.","id":"20180830_sulyt_kotott_a_kutyaja_nyakara_aztan_bedobta_a_toba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69cc924e-0130-421b-a445-52140e8f716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da261f1-eba6-4105-9fa9-f3e63ddee4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_sulyt_kotott_a_kutyaja_nyakara_aztan_bedobta_a_toba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:52","title":"Súlyt kötött a kutyája nyakára, aztán bedobta a tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba3451d-076e-41d7-8404-aacad1b35e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aaron Rodgers lesz a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének legjobban fizetett játékosa.","shortLead":"Aaron Rodgers lesz a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének legjobban fizetett játékosa.","id":"20180829_aaron_rodgers_amerikaifoci_nfl_hatalmas_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba3451d-076e-41d7-8404-aacad1b35e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889f538-633c-4a8d-9d1f-3f236d72c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_aaron_rodgers_amerikaifoci_nfl_hatalmas_fizetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:18","title":"Döbbenetes összeget fog keresni ez az amerikaifocista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az informatikus szakma elférfiasodása globális jelenség, amelyre világszerte keresik a megoldást. A HVG Extra Business cikke három hazai céges példát mutat be a női munkavállalók támogatására.","shortLead":"Az informatikus szakma elférfiasodása globális jelenség, amelyre világszerte keresik a megoldást. A HVG Extra Business...","id":"20180830_Nok_karrierjenek_osztonzese_az_IT_ferfias_vilagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62196540-dede-4dce-becf-3ee141b85fc7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180830_Nok_karrierjenek_osztonzese_az_IT_ferfias_vilagaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:14","title":"Hogyan támogatják a nők karrierjét az IT férfias világában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","shortLead":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","id":"20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11ad140-7f34-4f35-a7d8-cb4b6fabaa07","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:15","title":"Fotók: A fán lógott az elakadt siklóernyős, a rendőrök és alpinisták szedték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","shortLead":"Szabó Szabolcs a többi között azt akarja, rehabilitálják a parlamenti választás előtt visszalépőket.","id":"20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44913066-a02e-45b5-bf54-52b9613a2892","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Szabo_Szabolcs_otthagyja_az_LMPt_ha_nem_teljesitik_koveteleset","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:37","title":"Szabó Szabolcs otthagyja az LMP-t, ha nem teljesítik követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]