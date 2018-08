Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak, írja Fucsovics, igencsak nehézkes az együttműködés egy olyan szövetséggel, amely a regnáló páros világ- és Australian Open-bajnokot, jelenlegi páros világelsőt hónapokon keresztül ignorálja, írja Babos.","shortLead":"A főtitkár többszöri ígérete ellenére az MTSZ egyetlen forintot sem fizetett ki a csapattagoknak, írja Fucsovics...","id":"20180830_Fucsovics_Babos_teniszszovetseg_biralat_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b118bf-e8fe-4090-ad58-1104bcd57168","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Fucsovics_Babos_teniszszovetseg_biralat_valasz","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:02","title":"Fucsovics és Babos ismét beolvasott a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","shortLead":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","id":"20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e048dc-b827-4c5e-9613-76304ed28dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:03","title":"Jól jöhet: ez a fotónyomtató kisebb, mint az okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","shortLead":"A helyi kalandpark alpinistái a katasztrófavédelem és a rendőrök segítségével hozták le az elakadt férfit. ","id":"20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43563b6a-7cfa-4119-8a35-7298ce7d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11ad140-7f34-4f35-a7d8-cb4b6fabaa07","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Fotok_A_fan_logott_az_elakadt_sikloernyos_a_rendorok_es_alpinistak_szedtek_le","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:15","title":"Fotók: A fán lógott az elakadt siklóernyős, a rendőrök és alpinisták szedték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7694f4d6-2426-4ef5-a453-c4c50f5c974e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nguyen Phu Trong szeptember 8-án érkezik hazánkba, kapcsolatépítés céljából. ","shortLead":"Nguyen Phu Trong szeptember 8-án érkezik hazánkba, kapcsolatépítés céljából. ","id":"20180831_Orban_meghivasara_Magyarorszag_jon_a_vietnami_kommunistak_fotitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7694f4d6-2426-4ef5-a453-c4c50f5c974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee3e24d-f3da-400c-964d-d80cd64ca72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Orban_meghivasara_Magyarorszag_jon_a_vietnami_kommunistak_fotitkara","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:23","title":"Orbán meghívására Magyarország jön a vietnami kommunisták főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 százalékról 60-ra emelte az irányadó kamatot az argentin jegybank csütörtökön, de a peso árfolyama meredeken zuhant a döntés után is.","shortLead":"45 százalékról 60-ra emelte az irányadó kamatot az argentin jegybank csütörtökön, de a peso árfolyama meredeken zuhant...","id":"20180830_Sulyosbosik_az_inflacio_kamatot_emelt_a_jegybank_Argentinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfad03-6cd0-4526-9d68-e1f231e6bcbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Sulyosbosik_az_inflacio_kamatot_emelt_a_jegybank_Argentinaban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:18","title":"Súlyosbodik az infláció, kamatot emelt a jegybank Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon a rendszer, majd egy videót hozzon létre főszerepben egy olyan személlyel, aki valójában sosem végezte el az adott mozgást.","shortLead":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon...","id":"20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f92efc0-81d3-438f-a735-2e82fb0c6d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia végignéz 20 percnyi videót másról, majd megcsinálja önről ugyanazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is hosszabbodnak. ","shortLead":"A lépés miatt biztosan nehezebb lesz megszervezni a munkát az előre fixált műtéteknél, emiatt a várólisták is...","id":"20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fea3b6-5065-4796-9f08-ba050d8e3f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Kaosz_johet_felallt_112_orvos_a_Honvedkorhazban_nem_tuloraznak_tobbet_ingyen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:34","title":"Káosz jöhet: felállt 112 orvos a Honvédkórházban, nem túlóráznak többet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]