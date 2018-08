Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még többen kapcsoltak el.","shortLead":"Új műsor indult, mégis nagyon kevesen voltak kíváncsiak a csatornára hétfő este, de ez csak a kezdet volt: kedden még...","id":"20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a70c09-a5ff-46c0-9558-93ef2cc14df1","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Egyre_zuhan_a_TV2_nezettsege","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:13","title":"Egyre zuhan a TV2 nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","shortLead":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","id":"20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5d7938-506d-4ded-81ab-91762c609733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:47","title":"Nem találtak befektetőt az állami koporsógyárba, a Magyar Építőért viszont nagyon licitáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f7cb29-7838-4200-b465-a720731bdf04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu úgy tudja, nem igaz, hogy a kormány megállna a korábban bejelentett 15-20 százalékos leépítésnél.","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, nem igaz, hogy a kormány megállna a korábban bejelentett 15-20 százalékos leépítésnél.","id":"20180831_40_szazalekos_letszamleepites_jon_a_kozszferaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f7cb29-7838-4200-b465-a720731bdf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e94b07-d383-4e4b-bd72-de5e8814f786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_40_szazalekos_letszamleepites_jon_a_kozszferaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:34","title":"40 százalékos létszámleépítés jön a közszférában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. 