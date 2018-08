Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma 1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi 2018 és minden idők rekordideje?","shortLead":"A Forma 1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik. De vajon mi...","id":"20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9faeb031-9c17-4f8f-886f-09ac956418df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132171af-a8b6-49f7-b6ae-3dd415f8185c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_onnek_kicsit_tovabb_tart_4_kerek_csereje_19_masodperc_alatt_video_f1_forma1_vettel_ferrari_massa_williams_webber_red_bull","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:21","title":"Önnek kicsit tovább tart: 4 kerék cseréje 1,9 másodperc alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében kigyulladt gépkocsit.","id":"20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d272cd79-5f5e-4b73-bb93-9f5f69792cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egett_egy_auto_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:16","title":"Égett egy autó a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","shortLead":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","id":"20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f910211-d2bd-43fe-b012-77d03b997c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Brit tudósok rájöttek: a kecskék is értékelik, ha rájuk mosolyognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön, egy nappal a hivatalos tanévnyitó előtt megjelent az új honvédelmi ismeretek tantárgy kerettanterve a Magyar Közlönyben. Az ilyen tantárgyat oktató gimnáziumokban már most szeptembertől ezt a tantervet kellene alkalmazni. ","shortLead":"Csütörtökön, egy nappal a hivatalos tanévnyitó előtt megjelent az új honvédelmi ismeretek tantárgy kerettanterve...","id":"20180830_Vigyazz_Pihenj__ezzel_kezdodik_a_honvedelmi_ismeretek_uj_tanterve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b14336-4dab-4429-9fbd-f4b8f3686cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Vigyazz_Pihenj__ezzel_kezdodik_a_honvedelmi_ismeretek_uj_tanterve","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:29","title":"\"Vigyázz!\" \"Pihenj!\" – ezzel kezdődik a honvédelmi ismeretek új tanterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","shortLead":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","id":"20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c470207-0b9e-4efa-accd-9267b970a156","keywords":null,"link":"/sport/20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:17","title":"Három mérkőzés alatt 45 gólt kapott egy Megye I-es focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","shortLead":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","id":"20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e597bb57-746f-4dd6-806a-05a38a830c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:55","title":"Mikrometeor csapódott a Nemzetközi Űrállomásba, lett egy lyuk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Spiegel szerint az európai konzultáción válaszolók 80 százaléka azt kérte, hogy ne legyen több óraátállítás.","shortLead":"A Spiegel szerint az európai konzultáción válaszolók 80 százaléka azt kérte, hogy ne legyen több óraátállítás.","id":"20180829_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_ahhoz_hogy_eltoroljek_az_oraatallitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aec13fa-155e-4944-8198-56f6205a00a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_ahhoz_hogy_eltoroljek_az_oraatallitast","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:59","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy eltöröljék az óraátállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó projekt csúszására egyelőre nincs pontos magyarázat.","shortLead":"Tetemes késéssel, várhatóan szeptemberben adják át a csillaghegyi fedett uszodát. A nyolc hónap helyett két évig tartó...","id":"20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c07ee1ed-e44f-45d7-8a82-a5b4d9b7edaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faec91e-ee19-4bac-b20b-1756bc579c88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Tarlos_Engem_is_erdekel_mi_okozta_a_jokora_csuszast__nemsokara_kesz_a_legnagyobb_fovarosi_furdoberuhazas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:57","title":"Tarlós: „Engem is érdekel, mi okozta a jókora csúszást” – nemsokára kész a legnagyobb fővárosi fürdőberuházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]