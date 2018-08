Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"992a3195-78da-43b0-abb2-1ff829e7f490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé tehető a csevegés.","shortLead":"A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé tehető a csevegés.","id":"20180830_google_gboard_billentyuzet_letoltese_matrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=992a3195-78da-43b0-abb2-1ff829e7f490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676b07e7-b77e-4b56-b8b5-39d20f4962ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_google_gboard_billentyuzet_letoltese_matrica","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:03","title":"Csak nézzen bele a telefonja kamerájába, a Google új funkciója gyorsan \"lerajzolja\" önt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a parttól nagyjából 700 méterre kiabált segítségért, azt mondta, a sötétben eltévedt, és már nem tudott volna kiúszni a partra.","shortLead":"A férfi a parttól nagyjából 700 méterre kiabált segítségért, azt mondta, a sötétben eltévedt, és már nem tudott volna...","id":"20180829_Vizirendorok_mentettek_ki_egy_uszot_a_Balatonbol_a_sotetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cfc247-f196-44b5-a6da-8cffb6447d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764b8425-92e2-460f-9743-47995ee06901","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Vizirendorok_mentettek_ki_egy_uszot_a_Balatonbol_a_sotetben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:26","title":"Vízi rendőrök mentettek ki egy úszót a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot gyengült ma a forint.","shortLead":"Nagyot gyengült ma a forint.","id":"20180829_Ujra_325_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0255ee-c612-47a0-acca-b188bbd4b5ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Ujra_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:46","title":"Újra 325 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3032cb-0158-49ce-be44-19deebe44119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Koreában csak kivételes esetben kaphat valaki felmentést a kötelező sorkatonai szolgálat alól, így a 26 esztendős Szon Hung Minnek nagyon fontos, hogy győztesként kerüljön ki az Ázsiai Játékok szombati döntőjéből.","shortLead":"Dél-Koreában csak kivételes esetben kaphat valaki felmentést a kötelező sorkatonai szolgálat alól, így a 26 esztendős...","id":"20180831_szon_hung_min_del_korea_sorkatonasag_katonai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d3032cb-0158-49ce-be44-19deebe44119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ec945c-aa54-4c63-a6a8-5804ac4ca01f","keywords":null,"link":"/elet/20180831_szon_hung_min_del_korea_sorkatonasag_katonai_szolgalat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:41","title":"Ha megnyeri a szombati meccset, elkerüli a sorkatonaságot Dél-Korea legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ kapcsolatáról a tekintélyes francia lap, a Madame Figaro.\r

","shortLead":"A sámánok a XXI. század új pszichiáterei? Ezzel a címmel közöl alapos beszámolót a sámánok és az üzleti világ...","id":"20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24912d76-0f63-4aae-8c84-5360d14db6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f75d51e-70d9-4773-affb-5ef4524cc574","keywords":null,"link":"/kkv/20180829_Jaguarkent_morgo_depresszios_informatikus_betort_a_samanterapia_az_uzleti_vilagba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:36","title":"Jaguárként morgó depressziós informatikus, betört a sámánterápia az üzleti világba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1232a0-0ce9-4a1d-914b-fc07042452de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három évvel ezelőtt kigolyózták Simicska cégét a szegedi távfűtésből, most az öt évvel ezelőtt a megújuló energiába is belevágó CBA-s vállalkozó beszállt a város távfűtésének korszerűsítésébe, 22 milliárd forintból termálrendszert építenek. A lakosoknak a rezsicsökkentés miatt nem lesz olcsóbb a fűtés, de legalább tiszta lesz a levegő.","shortLead":"Három évvel ezelőtt kigolyózták Simicska cégét a szegedi távfűtésből, most az öt évvel ezelőtt a megújuló energiába is...","id":"20180831_A_CBAsok_futhetnek_be_Szegednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1232a0-0ce9-4a1d-914b-fc07042452de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fea33c-f7aa-44b0-861b-5735916a4e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_A_CBAsok_futhetnek_be_Szegednek","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:54","title":"A CBA-sok fűthetnek be Szegednek, gáz helyett termálvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]