[{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44fd70d-800f-427f-a68d-3ce977127666","c_author":"","category":"itthon","description":"És mindenki nagyon meg van elégedve. Orbán Viktor kívánni sem tudja ennél jobb nagykövetet.","shortLead":"És mindenki nagyon meg van elégedve. Orbán Viktor kívánni sem tudja ennél jobb nagykövetet.","id":"20180830_Nem_latom_hogy_a_szabadsagjogokat_csorbitanak_Magyarorszagon__mondta_az_uj_amerikai_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44fd70d-800f-427f-a68d-3ce977127666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910c8262-117a-41db-8b7d-69917bedfd6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nem_latom_hogy_a_szabadsagjogokat_csorbitanak_Magyarorszagon__mondta_az_uj_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:12","title":"Az új amerikai nagykövet szerint Magyarországon minden nagyon szép és minden nagyon jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","shortLead":"Az ok: svéd miniszterek az elmúlt napokban Magyarországot bíráló nyilatkozatokat tettek.","id":"20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e30b3-0a98-4dc7-a42a-4f27c5537bad","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_szijjarto_peter_kulugyminiszter_bekerette_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:05","title":"Berágott Szijjártó, bekérette a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon úgy döntött, egyelőre nem mutatják be a tavaly leforgatott romantikus vígjátékot. ","shortLead":"Az Amazon úgy döntött, egyelőre nem mutatják be a tavaly leforgatott romantikus vígjátékot. ","id":"20180830_Egyelore_fiokba_kerul_Woody_Allen_mar_elkeszult_uj_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd49e52-43a3-477e-a3ae-23d3cb5b1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dd294c-afb8-4438-a34c-ce43648f5f73","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Egyelore_fiokba_kerul_Woody_Allen_mar_elkeszult_uj_filmje","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:44","title":"Egyelőre fiókba kerül Woody Allen már elkészült új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell fizetniük az agrárvállalkozóknak. Így a „napszámosok” 2800 forintot kereshetnek óránként, míg nálunk az 1000 forintos órabért is kevesen kereshetik meg.","shortLead":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell...","id":"20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dd131c-640b-4c14-abeb-560de2c08e8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:15","title":"Csapást mért a magyar agráriumra a német bérpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új tárlatában.","shortLead":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új...","id":"20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2753575-b9e9-4473-aef1-a2218c5f1e14","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:29","title":"Megtrollkodta Banksy a kiállítást, most visszavárják a British Múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5432894-1720-4c73-9be8-27245fbd8a29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok az Army-2018 szakkiállításon mutatták be, mire képes az ellenséges tankok likvidálására kitalált Double tap-módszer a gyakorlatban.","shortLead":"Az oroszok az Army-2018 szakkiállításon mutatták be, mire képes az ellenséges tankok likvidálására kitalált Double...","id":"20180831_orosz_hadero_tank_raketa_tankelharitas_double_tap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5432894-1720-4c73-9be8-27245fbd8a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc51a8-c745-42b3-971d-5787aa1d07e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_orosz_hadero_tank_raketa_tankelharitas_double_tap","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:03","title":"Videó: az oroszok kitaláltak egy új módszert, amellyel minden ellenséges tankot megsemmisíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]