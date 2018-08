Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","shortLead":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","id":"20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa4bba-fe16-4279-ad1a-bcca9ff5c438","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:55","title":"A fővárosi villamosvezetők 40 százaléka nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","shortLead":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","id":"20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4affa-91ee-4043-961b-ba4e778cf33c","keywords":null,"link":"/elet/20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:56","title":"Ingyen tanulhatnak korizni a budapesti gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e48f66-b361-42c1-98d8-f446217a206c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Országos szintű koncentrált ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány a gyorsforgalmi utakra, autópályákra, egész szeptemberre, mert azt tapasztalják, növekszik a gyorshajtók száma.","shortLead":"Országos szintű koncentrált ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány a gyorsforgalmi utakra, autópályákra...","id":"20180830_Vigyazzon_szeptembertol_fokozottan_ellenorzik_a_gyorshajtokat_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e48f66-b361-42c1-98d8-f446217a206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73913238-0c8e-46ff-a577-7ebea6d8f134","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180830_Vigyazzon_szeptembertol_fokozottan_ellenorzik_a_gyorshajtokat_az_autopalyakon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:02","title":"Vigyázzon, szeptembertől fokozottan ellenőrzik a gyorshajtókat az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","shortLead":"Áremelkedés várható a baromfiágazatban, a Baromfi Termék Tanács igazgatója tízszázalékos áremelést tart indokoltnak.","id":"20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e079-1cf6-4204-9e5e-5846f1d21d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_hamarosan_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:20","title":"Hamarosan drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője megígérte, állandó kezdő lesz a ballábas szélső.","shortLead":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője...","id":"20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60932ef-a3c0-43f5-a153-ea2d6af8c373","keywords":null,"link":"/sport/20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:41","title":"A megye I.-es Siklós ajánlatot tett Dzsudzsáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram is bekapcsolja a szimpla felhasználónév-jelszó párosnál komolyabb védelmi szintet jelentő kétfaktoros azonosítás lehetőségét. A gyanús fiókokat pedig könnyebben lehet majd ellenőrizni.","shortLead":"Az Instagram is bekapcsolja a szimpla felhasználónév-jelszó párosnál komolyabb védelmi szintet jelentő kétfaktoros...","id":"20180831_instagram_ketfaktoros_hitelesites_azonositas_uj_instagram_funkciok_about_this_account_account_info","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2da33e-4e1a-4947-94b7-12bc848d76a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_instagram_ketfaktoros_hitelesites_azonositas_uj_instagram_funkciok_about_this_account_account_info","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:03","title":"Ha nem szeretné, hogy betörjenek az Instagram-fiókjába, ennek az újításnak örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint a WTO nem bánik elég jól Amerikával.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a WTO nem bánik elég jól Amerikával.","id":"20180831_Trump_megint_alakit_azzal_fenyegetozik_hogy_kilepteti_az_USAt_a_Kereskedelmi_Vilagszervezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa2533e-049c-4356-8fbc-5e2357ad77b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Trump_megint_alakit_azzal_fenyegetozik_hogy_kilepteti_az_USAt_a_Kereskedelmi_Vilagszervezetbol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:45","title":"Trump megint alakít: azzal fenyegetőzik, hogy kilépteti az USA-t a Kereskedelmi Világszervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779e0ab-8327-4d2b-ab5d-3cc7bb8d3f11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A túl sok cukor és koffein rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a britek meghagynák ezt a felnőtteknek.","shortLead":"A túl sok cukor és koffein rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a britek meghagynák ezt a felnőtteknek.","id":"20180830_Megtiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_gyerekek_energiaitalt_vasarolhassanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a779e0ab-8327-4d2b-ab5d-3cc7bb8d3f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99552c-0568-4c04-ab44-9060cdef75f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Megtiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_gyerekek_energiaitalt_vasarolhassanak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:38","title":"Megtiltanák Nagy-Britanniában, hogy a gyerekek energiaitalt vásárolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]