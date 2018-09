Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem halt még ki a becsületesség ebben az országban.","shortLead":"Nem halt még ki a becsületesség ebben az országban.","id":"20180831_200_ezret_talalt_egy_penztarcaban_de_nem_zsebre_rakta_visszajuttatta_tulajdonosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2fa664-d3eb-403c-83b0-274190d2e9f6","keywords":null,"link":"/elet/20180831_200_ezret_talalt_egy_penztarcaban_de_nem_zsebre_rakta_visszajuttatta_tulajdonosanak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:26","title":"200 ezret talált egy pénztárcában, de nem zsebre rakta, visszajuttatta tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbdd319-7651-467a-8bdf-de88330ede54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anyamedvék és bocsok randalíroztak több ház udvarán is.","shortLead":"Anyamedvék és bocsok randalíroztak több ház udvarán is.","id":"20180830_Megint_medvek_miatt_kellett_intezkedniuk_a_csendoroknek_Tusnadfurdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cbdd319-7651-467a-8bdf-de88330ede54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1df3f9-6247-4f22-bc69-381340f0c47d","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Megint_medvek_miatt_kellett_intezkedniuk_a_csendoroknek_Tusnadfurdon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:10","title":"Megint medvék miatt kellett intézkedniük a csendőröknek Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fél internet a Balenciaga új télikabátján élcelődik. ","shortLead":"A fél internet a Balenciaga új télikabátján élcelődik. ","id":"20180830_Joey_Tribbiani_Balenciaga_telikabat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ef939-00e8-4ff1-b8b0-69448acddc5d","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Joey_Tribbiani_Balenciaga_telikabat","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:52","title":"Végre felöltözhet úgy, mint Joey Tribbiani – hétezer fontért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki a túlmunkájukat. Ha átlagot számolunk, durván 11,2 milliót spórolhatott a kórház a lépéssel, ami a betegellátást veszélyeztetheti. A Honvédelmi Minisztérium szerint viszont nincs semmi gond. ","shortLead":"Eddig sem volt rózsás a helyzet a legnagyobb sürgősségi centrumban, de most 112 orvos intett be, mert nem fizették ki...","id":"20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f95e39-031e-4f3c-8a9a-bc552ea43d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_honvedkorhaz_112_orvos_tulmunka","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:45","title":"Honvédkórház: szeptemberben még van kegyelem, aztán jöhet a rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","shortLead":"A Vándorszínészek című magyar film nyert a várnai fesztiválon.","id":"20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168067a1-a8d2-4251-862a-a32fbc2f0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc5f2a-77fd-4e1a-a601-5c75633c7a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Sandor_Pal_filmje_elhozott_egy_fesztivalfodijat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:40","title":"Sándor Pál filmje elhozott egy fesztiválfődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Hatalmas elszántság, jó fizikai erőnlét és megfelelő informáltság kell ahhoz, hogy egy beteget a hozzátartozói otthon ápoljanak. Megnéztük, mit jelent ez, ha csak forintban mérjük. ","shortLead":"Hatalmas elszántság, jó fizikai erőnlét és megfelelő informáltság kell ahhoz, hogy egy beteget a hozzátartozói otthon...","id":"201835__otthoni_betegapolas__eszkoztelenseg__informaciohiany__kolcsonagy_visszajar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58206c3a-2725-4df2-974e-17886c2b9bba","keywords":null,"link":"/itthon/201835__otthoni_betegapolas__eszkoztelenseg__informaciohiany__kolcsonagy_visszajar","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:00","title":"Az emberi méltóság ára: mennyibe kerül az otthoni betegápolás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","shortLead":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","id":"20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5d7938-506d-4ded-81ab-91762c609733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:47","title":"Nem találtak befektetőt az állami koporsógyárba, a Magyar Építőért viszont nagyon licitáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak a konzervatív táborral szemben.","shortLead":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak...","id":"20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7b4d53-bd90-4f46-9fd4-e68f9c280056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:03","title":"Saját közösségi oldalban gondolkoznak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]