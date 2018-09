Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","shortLead":"Az ország területének legnagyobb részén nagyon magas lesz a parlagfű pollenjének koncentrációja a hétvégén. ","id":"20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2600f2-8254-41c6-8371-eb98688e36be","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_parlagfu_figyelmeztetes_pollen_pollenterheles","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:30","title":"Vöröslik az ország, rengeteg a parlagfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19761c69-ffd7-448b-a117-d7e9f56a62c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az egyik online térképszolgáltató automatikája ugyan jelezte a moderátoroknak, hogy valaki átnevezte New Yorkot, az emberi ellenőrök mégsem tettek semmit.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az egyik online térképszolgáltató automatikája ugyan jelezte a moderátoroknak, hogy valaki átnevezte...","id":"20180831_mapbox_new_york_jewtropolis_antiszemitizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19761c69-ffd7-448b-a117-d7e9f56a62c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42922ae-294e-4782-9dff-7c6ce7b45987","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mapbox_new_york_jewtropolis_antiszemitizmus","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:03","title":"\"Zsidopolisz\": egy ember tévedése elég volt ahhoz, hogy valaki milliók előtt zsidózzon a netes térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram is bekapcsolja a szimpla felhasználónév-jelszó párosnál komolyabb védelmi szintet jelentő kétfaktoros azonosítás lehetőségét. A gyanús fiókokat pedig könnyebben lehet majd ellenőrizni.","shortLead":"Az Instagram is bekapcsolja a szimpla felhasználónév-jelszó párosnál komolyabb védelmi szintet jelentő kétfaktoros...","id":"20180831_instagram_ketfaktoros_hitelesites_azonositas_uj_instagram_funkciok_about_this_account_account_info","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2da33e-4e1a-4947-94b7-12bc848d76a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_instagram_ketfaktoros_hitelesites_azonositas_uj_instagram_funkciok_about_this_account_account_info","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:03","title":"Ha nem szeretné, hogy betörjenek az Instagram-fiókjába, ennek az újításnak örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7941ec5-87b2-4bc5-ae78-2be47658dc45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból. ","shortLead":"Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból. ","id":"20180830_Kikerult_interju_Diana_hercegno_az_utolso_pillanatban_le_akarta_mondani_eskuvojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7941ec5-87b2-4bc5-ae78-2be47658dc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6420ec3-3dcc-4819-a4f5-ed79eb7c6f82","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Kikerult_interju_Diana_hercegno_az_utolso_pillanatban_le_akarta_mondani_eskuvojet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:57","title":"Kikerült interjú: Diana hercegnő az utolsó pillanatban le akarta mondani esküvőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú szerint az \"nem jedikhez méltó viselkedés\". ","shortLead":"A fiú szerint az \"nem jedikhez méltó viselkedés\". ","id":"20180831_Mark_Hamill_Twitter_jedi_verekedes_Aiden_Vazquez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee52a52-7dbf-40b9-a835-05a97a50ca92","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Mark_Hamill_Twitter_jedi_verekedes_Aiden_Vazquez","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:59","title":"Mark Hamill a Twitteren állt ki a fiúért, akit megvertek, de nem ütött vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya sétál előttük, mint egy kísértet a havon. Az egész egy rothadó szürreális festmény része… Mindig van valaki, aki átfest egy csorba falat, és a romos autócsodákat újakra alakítja. Röviden, a barkácsolókban még mindig van egy kis fantázia. Sorozatom kelet-európai szomszédságom mindennapjait ábrázolja: a darabok egy bomló létezés magasságát és mélypontját fedik fel. A fényképek megmutatják a hely kettős természetét: a laissez-faire hozzáállás és a sorsán erősen változtatni akaró attitűd furcsa keveredését.” – Hajdu Tamás erdélyi magyar fotós képei kelet-európai szomszédságunk mindennapjait és egy letűnt rendszer romjait örökítik meg.","shortLead":"„A falakról festék mállik, egy letűnt rendszer gépjárműi szétszerelve állnak a háttérben, miközben egy zavarodott kutya...","id":"20180831_nagyitas_hajdu_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533d8e70-cde3-492b-bc6f-b8bbdde14173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc92ad6-fa68-4d8c-8956-05f88c277475","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180831_nagyitas_hajdu_tamas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 20:00","title":"Egy letűnt rendszer romjai – képek keleti szomszédunkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé utazva a mobilt nyomkodva is a céges dolgokkal foglalkozunk. Egy friss kutatás szerint emiatt munkaidővé kellene nyilvánítani az így letöltött időt.","shortLead":"Az elmúlt években egyre inkább elmosódott a munka és a magánélet közti határ azzal, hogy haza vagy épp a munkahely felé...","id":"20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74be102-fe1f-4a31-a2f0-629b78bd44d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_munkavegzes_vonat_busz_nyilt_wifi_kutatas_felmeres","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:03","title":"Sokak szerint be kellene számítani a munkaidőbe, ha valaki a metrón ülve céges levelekre válaszolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]