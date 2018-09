Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","shortLead":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","id":"20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6102bd4d-d4fa-4000-ae0a-0382431880e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Száz dolgozót kirúgnak a Magyar Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés tétje nem csupán a félmillió forintos fődíj volt: az aranyérmes főzet jövőre a Soproni Óvatos Duhaj család tagjaként kerül majd az áruházak polcaira.","shortLead":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés...","id":"20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87778c43-bee8-4dd7-8935-c333ff4db565","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:53","title":"Negyedik emeleti pesti lakásban főzték az ország legjobb porterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77baecf1-3b0e-4ddb-9369-77eee4b3088f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kérdés régóta napirenden van, Moszkva nem igazán örül neki.","shortLead":"A kérdés régóta napirenden van, Moszkva nem igazán örül neki.","id":"20180831_Az_ukran_es_orosz_ortodox_egyhaz_szetvalasztasarol_targyalt_a_konstantinapolyi_es_az_orosz_patriarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77baecf1-3b0e-4ddb-9369-77eee4b3088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a687177e-f9bb-4b1c-8126-458a04263d26","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Az_ukran_es_orosz_ortodox_egyhaz_szetvalasztasarol_targyalt_a_konstantinapolyi_es_az_orosz_patriarka","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:38","title":"Az ukrán és orosz ortodox egyház szétválasztásáról tárgyaltak a pátriárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg egy birtokot, amely már két éve kínai tulajdonban van.","shortLead":"A délkelet-franciaországi Vaucluse megye Murs nevű településén dühös helyi gazdálkodók munkagépekkel szálltak meg...","id":"20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9ce9f-3398-46f8-a8fc-e58fffca6158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Pofonok_is_elcsattantak_a_kinai_folvasarlasok_ellen_tiltakozo_francia_gazdak_akciojaban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:34","title":"Pofonok is elcsattantak a kínai földvásárlások ellen tiltakozó francia gazdák akciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen látják a külföldieket.","shortLead":"A német sajtó szerint a neonácik újra szervezkednek, miközben a polgármester arról beszél, hogy továbbra is szívesen...","id":"20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d662333-dadc-4c63-bfc2-c354f8c40338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87f180-ef8b-4188-9ef8-2772576f5714","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Ujabb_tuntetesek_lesznek_a_hetvegen_Chemnitzben","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:00","title":"Újabb tüntetések lesznek a hétvégén Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","shortLead":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","id":"20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e597bb57-746f-4dd6-806a-05a38a830c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:55","title":"Mikrometeor csapódott a Nemzetközi Űrállomásba, lett egy lyuk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","shortLead":"A Sauber pilótája, Marcus Ericsson szállt el az Olasz Nagydíj második gyakorlásán.","id":"20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6057413-d558-4d35-a323-998462872c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6252d3-c7de-4923-9a9d-91b49ab38aba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_hatalmas_balesettel_indult_az_f1_edzese","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:34","title":"Hatalmas balesettel indult az F1 edzése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]