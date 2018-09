Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","shortLead":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","id":"20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e015eab2-52c3-4a40-9fd4-6299d485cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:32","title":"MÁV vs. Kétfarkúak: a telepiszkított vécétől a szabásminta térképig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röviddel, hogy az Apple kiküldte idei telefonjainak bemutatójáról szóló meghívókat, meg is jelent az első kép, amely az új modellek lehetséges küllemét mutatja. ","shortLead":"Röviddel, hogy az Apple kiküldte idei telefonjainak bemutatójáról szóló meghívókat, meg is jelent az első kép, amely...","id":"20180901_iphone_xs_apple_watch_series_4_iphone_2018_uj_iphone_apple_bemutato_iphone_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e5641-d986-4c81-87d1-7b22560d1729","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_iphone_xs_apple_watch_series_4_iphone_2018_uj_iphone_apple_bemutato_iphone_9","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:03","title":"Nézze csak a fotókat: hihetőnek tűnő képen az új iPhone-ok és az új Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például a rokfort sajt Franciaországban. ","shortLead":"54 milliárd eurót jelent évente az Európai Unió gazdáinak, hogy eredetvédett termékeket állítanak elő, mint például...","id":"20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c695a6-4a70-42f1-b057-551b38322a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f8afb-0313-43bc-8889-f2cd702bfb77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Igy_lehet_a_penesszel_atszott_rokfort_sajtbol_a_britek_csodafegyvere_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:03","title":"Így lehet a penésszel átszőtt rokfort sajtból a britek csodafegyvere a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból átmenetileg el kellett hagynia az otthonát, de a füst eloszlásával már visszatérhettek.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból...","id":"20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e472c55-e43f-43ea-aa42-ed3db27928a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:42","title":"Robbanás és tűz az ingolstadti olajfinomítóban, még nem tudni, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely. A Zeneszüret Fesztiválon lépten-nyomon élő klasszikus zenébe botlik majd a járókelő, bármerre is jár a városban - ígérik a szervezők. ","shortLead":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely...","id":"20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f09a714-0b7a-433c-b717-4bf33c3b87a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:44","title":"Zeneszüret lesz Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter máshogy döntött.","shortLead":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter...","id":"20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2241782-c2a0-4770-a694-de9ade6bd775","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:58","title":"Azonnal elzavarta Zachert a miniszter: éjféltől már nem dolgozik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dcdb14-67c3-47af-a9fc-fc17f206795b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Uj_Nathoz_uj_dizajn_illik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dcdb14-67c3-47af-a9fc-fc17f206795b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240f6a66-5df9-48e7-a33e-184d15475c63","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Uj_Nathoz_uj_dizajn_illik","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:11","title":"Új Nathoz új dizájn illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]