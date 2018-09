Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szívet az uszítás helyett (Herz statt Hetze) jelszóval több ezer ember gyűlt össze szombat délután a németországi Chemnitzben, hogy tüntessen az idegenellenesség ellen. 2018. szeptember. 01. 18:30 Újabb tüntetések kezdődtek a németországi Chemnitzben A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. 2018. szeptember. 03. 15:10 210 millió forintot osztanak szét magyar zenekaroknak helyet adó klubok között Jelenleg az innovatív és előrelátó gazdák kiváltsága a termőföldek feltérképezése a levegőből, de hamarosan általánossá válhat. A kérdés már csak az, milyen messziről érdemes szemlélni a veteményest. 2018. szeptember. 02. 12:30 Hogy mit keres egy drón a búzamező fölött? Tulajdonképpen pénzt A Kúria 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját. De most újra nyomoznak, egy levél és hamis tanúzás miatt. 2018. szeptember. 03. 08:53 Hamis tanúzás miatt nyomoznak a lúgos orvos ügyében A két férfit államtitkok megszerzésével vádolják, a tudósítók szerint azonban tőrbe csalták őket. 2018. szeptember. 03. 07:28 Hét év börtönre ítélték Mianmarban a Reuters két tudósítóját A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik. 2018. szeptember. 03. 08:33 Komoly leépítés jöhet a külügynél is Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. 2018. szeptember. 03. 16:00 Sztárszínészek osztogattak zsebkönyveket a metrón, hogy ne a mobilt nyomkodják a fiatalok Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió területén szeptember 1-jétől érvényes kereskedelmi tilalom értelmében. 2018. szeptember. 01. 19:03 Jó, ha erről tud: ma betiltották a hagyományos villanykörtéket az EU-ban mindenhol