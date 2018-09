Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás ekkor azt mondta, 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás...","id":"20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f56ae94-e709-40c3-b5af-231e214406fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f5cec-ce84-4e86-92c3-03ff9470f061","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Becsengettek_csak_epp_700_tanar_hianyzik_az_iskolakbol","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:08","title":"Becsengettek, de minimum 700 tanár hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","shortLead":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","id":"20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e015eab2-52c3-4a40-9fd4-6299d485cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:32","title":"MÁV vs. Kétfarkúak: a telepiszkított vécétől a szabásminta térképig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási bizonytalanság, a szegregátumra a bontás vár. Ide szervezett alkotótábort a helyi gyerekeknek egy civil közösség. Riport biofűvel és gyerekmosollyal, kitöréssel és színezővel.","shortLead":"Hiába jelentek meg a rendőrök a Hős utcában, a drog maradt, sőt, tovább terjedt. Mellette ott van a lakhatási...","id":"20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c8db9-e82b-4383-9376-49a2e01ec3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Hos_utca_drog_kabitoszer_Kobanya_lakas_Kontur","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:30","title":"A hétvége, amikor gyereknevetéssel keveredik a kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Fidesz – kutatta ki a Nézőpont Intézet.","shortLead":"Csak a Fidesz – kutatta ki a Nézőpont Intézet.","id":"20180903_A_nagykoruak_41_szazaleka_fideszes_az_MSZPP_nem_jutna_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b104a2db-6d76-4943-a35b-818687764786","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_nagykoruak_41_szazaleka_fideszes_az_MSZPP_nem_jutna_be","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:40","title":"A Nézőpont bemérte, amit kell: a nagykorúak 41 százaléka fideszes, az MSZP-P nem jutna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik megfigyelőműholdnak egy napkitörést sikerült lencsevégre kapnia még augusztus elején.","shortLead":"Az egyik megfigyelőműholdnak egy napkitörést sikerült lencsevégre kapnia még augusztus elején.","id":"20180903_Napkitorest_rogzitett_a_NASA__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa863fe9-d577-46bf-9fb9-3acd034fcb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Napkitorest_rogzitett_a_NASA__video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:30","title":"Nem mindennapi eseményt rögzített a NASA - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f48d84a-2a85-4ab8-9761-1ef51508da18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió területén szeptember 1-jétől érvényes kereskedelmi tilalom értelmében.","shortLead":"Az áruházak meglévő halogénizzó-készleteiket még értékesíthetik, de már nem szerezhetnek be újabbat az Európai Unió...","id":"20180901_halogen_izzok_betiltasa_halogen_izzo_helyett_led_elonyok_hatranyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f48d84a-2a85-4ab8-9761-1ef51508da18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56db21b2-104f-4aec-a496-cefeb97667b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_halogen_izzok_betiltasa_halogen_izzo_helyett_led_elonyok_hatranyok","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:03","title":"Jó, ha erről tud: ma betiltották a hagyományos villanykörtéket az EU-ban mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","shortLead":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","id":"20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963fca0-a56e-4c0d-b775-03392ada4b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:21","title":"Elkezdte az EP-kampányt a Fidesz, megint csak a bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő hardvereszközét, a Titan Security Keyt.","shortLead":"Kereskedelmi termékké tette a Google az eddig csak „házi használatra” szánt, biztonságosabb hozzáférést ígérő...","id":"20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199aa574-fb37-49ca-9164-fff3782403d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2e02ff-53e3-4225-aeac-f522ae117f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_google_titan_security_key_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:03","title":"Megvásárolható lett a Google jelszavas fegyvere, amellyel a dolgozóit védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]