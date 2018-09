Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti Múzeumban. A televíziós híradások tanúsága szerint leégett a múzeum történelmi épületének szinte egésze.","shortLead":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti...","id":"20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb1c36-72cc-41c6-bdc2-05547cd92ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:19","title":"Tűzvész tombolt a brazil Nemzeti Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően gyorsra sikeredett, nem mellesleg tetszetős a megjelenése is, és bár nem filléres, ám még mindig olcsóbb a nagy riválisainál.","shortLead":"A nagy gyártók orra alá egyre több borsot tör mostanság a OnePlus. A feltörekvő kis gyártó 6-os készüléke elképesztően...","id":"20180901_oneplus_6_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6611ad-5025-4b5d-9379-2202ef995554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce92273-1185-4e2b-b38e-7f9d64e20834","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_oneplus_6_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:00","title":"Vörös riasztás: teszteltük a leggyorsabbnak ígért androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","shortLead":"Aztán még azt is jól megmondja, mi illik, és mi nem.","id":"20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd1dcca4-9e0c-4674-858d-eddd8a225686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168f4d-dd16-4b56-a7b6-b1ca7f2375c1","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Harsanyi_Levente_lat_egy_noi_feneket_es_rogton_elokapja_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:57","title":"Harsányi Levente szerint női feneket nem mutogatunk, ezért le is fotózott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

