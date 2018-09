Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","shortLead":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","id":"20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a40aea-531a-4af0-8a75-e1693bbdad31","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:33","title":"Komoly leépítés jöhet a külügynél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","shortLead":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","id":"20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ef2e9-be46-44e2-b5a7-931f7c6a9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:11","title":"Halálos áldozata is van a múzeumi késelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Magyar Telekom új székháza a Fradi-stadion mellett. Utóbbit egyébként szintén Garancsiék építették.","shortLead":"Elkészült a Magyar Telekom új székháza a Fradi-stadion mellett. Utóbbit egyébként szintén Garancsiék építették.","id":"20180902_Es_akkor_Garancsiek_felhuztak_az_orszag_legnagyobb_irodahazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d7b86b-88c1-417a-9566-43efd121e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3dae4b-d518-47a9-ae6e-db028ef6f0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Es_akkor_Garancsiek_felhuztak_az_orszag_legnagyobb_irodahazat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:39","title":"És akkor Garancsiék felhúzták az ország legnagyobb irodaházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai követségi dolgozókat és családtagjaikat támadhatták Kínában és Kubában.","shortLead":"Amerikai követségi dolgozókat és családtagjaikat támadhatták Kínában és Kubában.","id":"20180902_Mikrohullamu_fegyverrel_kinozhattak_a_diplomatakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee42522-bd2c-43b9-bcc5-fe9cca309c3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Mikrohullamu_fegyverrel_kinozhattak_a_diplomatakat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:41","title":"Mikrohullámú fegyverrel kínozhatták a diplomatákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","shortLead":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","id":"20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e7f090-e8b0-4a3e-a323-d891bbacbec8","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:19","title":"Siklóernyővel próbált drogot csempészni Szerbiából, de lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most is hallani pletykákat.","shortLead":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most...","id":"20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff44c2-be14-4f68-8660-efdb5c5b9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:03","title":"Fotók és adatok: ha tényleg ilyen lesz a Huawei Mate 20 Pro, sokan rákaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar kormányfő ugyanis annak az olasz politikusnak a kampányát segítette kettejük májusi megmérettetése előtt, aki ellenfele lesz a Fidesz pártcsaládjának. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója a forró ősz előtt.","shortLead":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar...","id":"20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0700c23e-2694-4263-889e-19af464ffca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:00","title":"Orbán Viktor a hősének nevezte \"Vona Gábort\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]