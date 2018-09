Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető lenne, csupán néhány dologra kellene odafigyelnünk.","shortLead":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető...","id":"20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6fe83a-3ff0-4786-be1a-6791233a626d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:41","title":"Iskolakezdéshez: 5 tipp, hogy ne legyen káosz a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","shortLead":"A vidéki klubokra jut a legtöbb pénz. ","id":"20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a54345b-c82d-4957-a4cf-f7c90cd8fdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbfed45-7edb-4df6-8bd4-b74f297fb5c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_210_millio_forintot_osztanak_szet_magyar_zenekaroknak_helyet_ado_klubok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:10","title":"210 millió forintot osztanak szét magyar zenekaroknak helyet adó klubok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már sokadik alkalommal.","shortLead":"Már sokadik alkalommal.","id":"20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f96143c-7398-49c4-a653-9323a6750e69","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:36","title":"Orbán megint meghosszabbította a migráció miatti válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember állapota válságos.","shortLead":"Három ember állapota válságos.","id":"20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d112acd-279b-4e20-8c95-a787897d07e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:05","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai lakótelepen, tízen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","shortLead":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","id":"20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95867daf-e62d-40c8-b7d6-c7d8b2693092","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:10","title":"Extrém mennyiségű eső esett a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","shortLead":"A sportos Lada végre a nagyközönség előtt is bemutatkozott, és a belsejét is leleplezte az orosz gyártó.","id":"20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95da5585-e1f3-4b91-b693-139a63bf2435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112dda0d-5905-44b9-92e7-0a69e48246b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_orosz_versenyzo_itt_az_uj_lada_vesta_sport_mutatjuk_a_belsejet_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:21","title":"Orosz versenyző: itt az új Lada Vesta Sport, mutatjuk a belsejét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a devizahitelesek próbálnak meg külföldre menni, mielőtt vissza kellene fizetniük a kölcsönt.","shortLead":"Már nem csak a devizahitelesek próbálnak meg külföldre menni, mielőtt vissza kellene fizetniük a kölcsönt.","id":"20180904_Egyre_tobb_ados_menekul_kulfoldre_a_bankok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e52fe9-5c36-48e8-bcf5-cda5202a0a57","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Egyre_tobb_ados_menekul_kulfoldre_a_bankok_elol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:55","title":"Egyre több adós menekül külföldre a bankok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca623c2a-dd5e-4e1a-8b61-062a6be21b4d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog és kiegyensúlyozott gyerek nevelése a szülők otthonról hozott – jó és rossz – mintáinak a feltérképezésével kezdődik – hangsúlyozza Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta. A Gyereknevelés dán módra című kötet társszerzőjével közelgő szalonestje előtt beszélgettünk a skandináv módszer titkairól. 5 kérdés – 5 válasz.","shortLead":"A boldog és kiegyensúlyozott gyerek nevelése a szülők otthonról hozott – jó és rossz – mintáinak a feltérképezésével...","id":"20180902_Az_elso_lepes_hogy_osszeirjuk_mit_szerettunk_es_utaltunk_a_gyerekkorunkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca623c2a-dd5e-4e1a-8b61-062a6be21b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa64c3d-5d72-40ae-b3c6-6f645e747fa3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180902_Az_elso_lepes_hogy_osszeirjuk_mit_szerettunk_es_utaltunk_a_gyerekkorunkban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 20:15","title":"„Az első lépés, hogy összeírjuk, mit szerettünk és utáltunk a gyerekkorunkban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]