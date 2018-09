A bajor márka több rövid anyagot is közzé tett, amely az elektromos iNEXT-néven futó koncepcióit reklámozza és amelyet körbeutaztat majd a világban.

Az autót egy repülőgép belsejében látni, méghozzá egy Boeing 777F-ben, amely a Lufthansáé. Ezen fogják a koncepciót szállítani öt nagyvárosba, három kontinensen. A program Münchenben indul, majd New York, San Francisco, Peking és Frankfurt a végállomása.

A hírek szerint egyébként maga a repülőgép lesz a bemutató helyszíne.

A kis videóknál többet nem is lehet tudni igazából a járműről. Azért az nem lehet véletlen, hogy a kisfilmmel most jöttek ki, amikor a Mercedes-Benz éppen bemutatja EQC-nevű első teljesen elektromos szabadidő-autóját, és az Audi is bejelenti, hogy indul az Audi e-tron gyártása.