[{"available":true,"c_guid":"20092f43-6ba3-4215-b3a2-ba4f91b1d933","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A horvátországi Pélmonostoron is van már halálos áldozata a nyugat-nílusi láz okozta fertőzésnek.","shortLead":"A horvátországi Pélmonostoron is van már halálos áldozata a nyugat-nílusi láz okozta fertőzésnek.","id":"20180903_A_magyar_hatarhoz_kozel_halt_meg_valaki_nyugatnilusi_lazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20092f43-6ba3-4215-b3a2-ba4f91b1d933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d9181-6e25-4752-89f7-f875eaec4825","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_A_magyar_hatarhoz_kozel_halt_meg_valaki_nyugatnilusi_lazban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:09","title":"A magyar határhoz közel halt meg valaki nyugat-nílusi lázban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mind a gyalogos-, mind a személygépjármű forgalmat felfüggesztették kedden délután Záhonynál, mert az ukrán vámszerv informatikai rendszere meghibásodott.","shortLead":"Mind a gyalogos-, mind a személygépjármű forgalmat felfüggesztették kedden délután Záhonynál, mert az ukrán vámszerv...","id":"20180904_Informatikai_hiba_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8c9d17-4323-4955-a401-661080db4cf5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180904_Informatikai_hiba_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Informatikai hiba miatt szünetel a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758ac69c-1a75-4732-8ea4-064ece72d98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc évre tiltották el a vezetéstől, de a rendelkezés csak Magyarországra vonatkozik. Ennek ellenére Szlovákiában sem akar többet vezetni a kassai milliomosnő.","shortLead":"Nyolc évre tiltották el a vezetéstől, de a rendelkezés csak Magyarországra vonatkozik. Ennek ellenére Szlovákiában sem...","id":"20180903_Szlovakiaban_sem_akar_volan_moge_ulni_Rezesova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758ac69c-1a75-4732-8ea4-064ece72d98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cde9c3-03eb-4a95-9d7d-136243359189","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Szlovakiaban_sem_akar_volan_moge_ulni_Rezesova","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:19","title":"Szlovákiában sem akar volán mögé ülni Rezesova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is meghalt. A rendőrség kéri, segítsen, aki látta az esetet.","shortLead":"Baleset történt augusztus 25-én szombaton Siófok közelében az M7-esen, melynek következtében a motoros, és utasa is...","id":"20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7047e8-a43c-4ed2-88f0-13d4325fa58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbe864-52d0-4bdb-8ea5-9c5bf44b642d","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szemtanukat_keres_a_rendorseg_az_M7esen_tortent_halalos_motorbalesethez","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:39","title":"Szemtanúkat keres a rendőrség az M7-esen történt halálos motorbalesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","shortLead":"Jóváhagyták a hatóságok a MET Csoport új tranzakcióját.","id":"20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bca496-bdaf-4ee4-84c6-d34cd45efa8c","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_roman_piacon_szakit_nagyot_a_kormany_kedvenc_energiakereskedoje","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:48","title":"A román piacon szakít nagyot a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GE Hungary és a Silver Wood – IT Kft. megbeszélték, ki nyerjen a Szent János Kórház radiológiai osztályának pályázatán, de a GVH szerint együttműködőek voltak, így csak egyiküknek kell egészen kis büntetést fizetnie.","shortLead":"A GE Hungary és a Silver Wood – IT Kft. megbeszélték, ki nyerjen a Szent János Kórház radiológiai osztályának...","id":"20180903_Kartellezessel_bukott_le_ket_egeszsegugyi_eszkozbeszallito_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c02778-e508-421a-b17d-10a5eccfefca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Kartellezessel_bukott_le_ket_egeszsegugyi_eszkozbeszallito_ceg","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:39","title":"Kartellezéssel bukott le két egészségügyi eszközbeszállító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyértelmű tiltás ellenére is alkohollal szolgálták ki a fiatalkorú vevőt. A büntetés: 15 napig semmilyen alkoholos termékeket nem forgalmazhatnak. ","shortLead":"Az egyértelmű tiltás ellenére is alkohollal szolgálták ki a fiatalkorú vevőt. A büntetés: 15 napig semmilyen alkoholos...","id":"20180903_Megbirsagoltak_egy_Penny_Marketet_mert_alkoholt_adtak_el_fiatalkorunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432973f3-ba8a-4b9d-b1a9-c02f2d61ebc2","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Megbirsagoltak_egy_Penny_Marketet_mert_alkoholt_adtak_el_fiatalkorunak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:38","title":"Megbírságoltak egy Penny Marketet, mert alkoholt adtak el fiatalkorúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]